Schüler interviewen Bürgermeister

„Der ist ja nett, unser Bürgermeister. Und er hat alle Fragen beantwortet„: So freuten sich die Schulkinder aus der dritten und vierten Klasse der Stephan-Brodmann-Schule, die jüngst die Möglichkeit hatten, Immenstaads Bürgermeister Johannes Henne persönlich zu interviewen. Henne hatte laut Pressemitteilung der Schule sichtlich Freude daran, mit den Kindern zu sprechen und ließ sich geduldig auf alle Fragen ein. Sie wollten etwa wissen, was ihm Spaß macht, ob er sich wohl fühlt in Immenstaad und wie es mit ihrer Schule weitergeht.

Möglich wurde dies auf eine Initiative der Konrektorin Simone Eberhard-Kießling, und der Lehrerinnen Christiane von Rauchhaupt und Katrin Leistler. Die Kinder werden beim Jubiläumswochenende zur 925-Jahr-Feier am Samstag, 29. Juni, Ortsbegehungen zu besonderen Bauwerken und Plätzen in Immenstaad anbieten. Dabei vertreiben sie auch ein Heft mit dem Titel "Geschichte(n) aus Immenstaad", welches bereits 2011 von Heide Budde aufgelegt wurde. Damit entsteht eine Nähe der kinder zu ihrem Ort und zum Rathaus, stellte der Rektor der Schule, Burkhard Zapkau, mit Stolz fest.