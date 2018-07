Saubachkome.de liefern zum Brüllen komische Sketche

Sie haben gelacht, dass das Zwerchfell schmerzte und ihnen die Tränen nur so über die Wangen liefen, die Zuschauer der Saubachkome.de am Samstagabend im Immenstaad. Bereits zum zweiten Mal traten die acht Komödianten im Winzerkeller auf und spielten ihr aktuelles Bühnenprogramm „I wars itt!“.

Schwäbische Mundart-Comedy in Reinkultur – da ließen sich die badischen „Fähns“ der Saubachkome.de nicht zweimal bitten: Bereits im Vorverkauf waren die rund 220 Karten ausverkauft. Dicht gedrängt standen und saßen die Zuschauer schließlich im gemütlichen Gewölbe des Immenstaader Winzerkellers. Dass es nur für etwa zwei Drittel der Leute Sitzplätze gab, nahmen sie gerne in Kauf, schließlich wollte sich niemand das legendäre Lachmuskeltraining der Truppe aus Äpfingen bei Biberach entgehen lassen.

Auch für ihr fünftes Bühnenprogramm bedienten sich die acht Schwaben wieder aus dem vollen Leben. Mit wachem Blick für die sympathischen Eigenheiten der Schwaben brachten sie zum Brüllen komische Sketche und Charaktere sprachlich und gesanglich auf die Bühne. Sei es die viel besungene schwäbische Sparsamkeit, Schwabe kontra Moderne oder einfach die schwäbische Mundart selbst, die die Saubachkomödianten mit viel Fingerspitzengefühl parodierten.

Glanzvolle Krönung des Abends war der Auftritt der „BeHas“, der schwäbischen Antwort auf die BeeGee´s. In paillettenbesticken Glitzerkostümen, Schlaghosen und Plateauschuhen rockten die Musiker eine Hommage auf die Tupperdose – da blieb kein Auge trocken. Und auch von Schorsch, dem liebenswürdig verschrobenen Bauern auf Brautschau, konnten die Zuschauer nicht genug bekommen.

Doch die Saubachkome.de könnte vorerst zum letzten Mal in Immenstaad gastiert haben, ebenso wie viele andere Künstler, die Axel Töbel in den vergangenen Jahren mit seiner Familie in den Winzerkeller holte. Der Organisator, dessen eigenverantwortliche Veranstaltungen fester Bestandteil im Immenstaader Kulturleben sind, denkt über einen Rückzug nach. „Eigentlich ist es ein Hobby“, erklärt der Mieter des Winzerkellers. „Aber es hat sich verselbstständigt. Es ist einfach viel Arbeit.“ Wir am See (sas)