Saisoneröffnung im Aquastaad am Muttertag

Am Muttertag geht es los mit dem Badebetrieb im Aquastaad. Die Mitarbeitenden der Tourist-Information kündigen zum Saisonauftakt ein buntes Familienprogramm an, zu dem alle Mütter freien Eintritt haben. Am Sonntag, 8. Mai, ist der Mitteilung zufolge von 12 bis 17 Uhr viel geboten. Wie die Tourist-Information schreibt, gibt es für Mütter ein Überraschungs-Getränk zur Pizza dazu und als Muttertag-Küchengruß für alle Gäste zwei hausgemachte vegetarische Suppen.

Im Außenbereich können die Kinder die Jonglier- und Zauberschule vom Ehepaar Merk besuchen, auch die Erwachsenen dürfen mitmachen, heißt es. Weitere Höhepunkte sind ein Kinderkarussell, das Maskottchen Leo Lustig, Spielgeräte vom Jugendhaus Friedrichshafen, eine Bewegungsbaustelle, ein Tischtennis-Wettbewerb, Rettungsball-Zielwerfen und die Blutdruckmessstation der DLRG. Im Hallenbad wird ab 12 Uhr die große Spielinsel ins Wasser gegeben und von 15 bis 16 Uhr will Huber Sietz als geprüfter Tauchlehrer den Kindern das Tauchen etwas näher bringen.

Im Anschluss des Familientages findet von 17 bis 18 Uhr im Hallenbad ein Zirkeltraining statt- Leiter ist Daniel Wick, stellvertretender Betriebsleiter des Aquastaads.