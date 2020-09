Sachschaden bei Wohnungsbrand

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist es am Donnerstag gegen 16.30 Uhr im Kretzergang in Immenstaad gekommen. Anrufer meldeten Flammenschlag aus einer Wohnung, so die Polizei. Die Feuerwehr, die mit mehr als 50 Einsatzkräften im Einsatz war, löschte das Feuer nach kurzer Zeit. Brandursache war vermutlich eine Pfanne mit Öl auf einer eingeschalteten Herdplatte. Dieses hatte sich entzündet, wodurch die Küche in Brand geriet. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen 20 000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.