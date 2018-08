In der kommenden Saison 2018/19 gibt es in der Fußball-Kreisliga A3 Südbaden ein paar neue Gesichter. Der Fußballclub aus Bonndorf bei Überlingen freute sich im Juni, unangefochten über den Meistertitel in der Kreisliga B5 in die A-Liga aufzusteigen. Genauso erging es der Reserve des abgestiegenen Landesligisten FC RW Salem, die die Rivalen in der B-Staffel 4 mit 13 Zählern Distanz souverän hinter sich ließ. In die Liga zurückgekehrt sind die SG Illmensee/Heiligenberg als Tabellenletzter nach nur einem Jahr in der Bezirksliga und der SV Deggenhausertal. Der hatte im Sommer 2009 den Aufstieg in die Bezirksliga Südbaden geschafft und zählte am Ende der vorherigen Spielrunde zu jenen fünf Mannschaften, die den Klassenerhalt verpassten. Die Liga verlassen haben der SV Bermatingen, der als Meister in die Bezirksliga zurückkehrte, sowie Bodensee Türkgücü Markdorf und SC Markdorf II. Beide mussten nach nur einem Jahr wieder den Gang zurück in die B-Liga antreten.

Für die beiden Friedrichshafener Vorstadtmannschaften der A3, den FC Kluftern und TuS Immenstaad, endete die Vorsaison etwas unglücklich (SZ berichtete). Immenstaad unter der Leitung von Trainer Ewald Heichele hatte, trotz chronischem Personalnotstand, lange Zeit die Nase ganz weit vorne und vergab den Meistertitel erst in den abschließenden Ligaspielen. Der FC Kluftern, der im Frühjahr einen Trainerwechsel von Achim Glückler zu Ralf Kaiser erlebte, spielte eine schwache Vorrunde und beendete die Saison 2018/19 nach einer sensationellen Aufholjagd schließlich auf Rang zwei. Wie schon so manches Jahr vorher, hielten jedoch die Nerven der Elf dem Druck der Relegation nicht stand.

FC-Coach Kaiser, der mit Michael Schmidt neuerdings einen Spielertrainer „mit höherklassiger Erfahrung“ an seiner Seite hat, ist fest entschlossen, seine Mannschaft ohne Druck durch die neue Saison zu führen. Zu den Favoriten zählt er seine Elf allerdings nicht. „Wir müssen mit Martin Arnold, Niklas Schulz und Alexander Manz sowie den Brüdern Janik und Philipp Wild fünf A-Jugendspieler integrieren“, sagt er. Und: „Wir wollen möglichst nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“

„Keinen richtigen Knipser mehr“

Neu im Team sind auch Torhüter Peter Schönhardt, der vom TuS Immenstaad nach Kluftern kam, und die Mittelfeldspieler Simon Degenhardt und Leonhard Pöhls vom SC Markdorf. Torjäger Jonas Duske ist aus beruflichen Gründen in die Schweiz gezogen und steht dem Club nicht mehr zur Verfügung. Er hinterlässt eine herbe Lücke: „Wir haben jetzt keinen richtigen Knipser mehr“, bedauert Kaiser. Der bittet seine Spieler seit Ende Juli zum Training, Urlaub und Verletzungen machen die Vorbereitung nicht einfach. Die Testspiele gegen Salem, den SV Oberteuringen und TSV Tettnang endeten mit deutlichen Niederlagen.

Der FC Kluftern eröffnet die neue Saison am Freitag, 31. August, um 19 Uhr mit einem Heimspiel gegen die Owinger Sportfreunde. „Wir wollen eine gute Leistung bringen und die Punkte behalten, denn wir wollen uns früh ein Sicherheitspolster zulegen“, sagt Ralf Kaiser, der verletzungsbedingt auf Marco Mancieri und wegen einer Rotsperre auf Bernd Schmollinger verzichten muss. Außerdem fehlt Nico Günther wegen eines Kreuzbandrisses für die komplette Vorrunde.

Der TuS Immenstaad startet mit einem neuen Trainer in die Saison. Nachfolger von Ewald Heichele, der ursprünglich nur vertretungsweise einspringen wollte und das Amt nun nach 18 Monaten auf eigenen Wunsch abgab, ist Uwe Strüver, der zuletzt pausierte und zuvor bei der Frickinger Sportvereinigung als Trainer tätig war. Mitte Juli startete Strüver mit dem Training und freut sich über eine hohe Beteiligung und erfolgreiche Vorbereitungsspiele.

Spielgemeinschaft aufgekündigt

Neu im Kader sind Raphael Pietz vom TuS Meersburg, Stefan Abadzic vom VfB Friedrichshafen und Nick Dippel, der bisher Gastspieler war und sich nun beruflich ganz nach Immenstaad verändert hat. Mit dabei sind auch Laurin Ege und Luis Haug, die nach einem Jahr beim SC Markdorf zu ihrem Heimatverein zurückgekehrt sind. Außerdem ist der Klufterner A-Jugendspieler Lion König aus der Juniorenspielgemeinschaft mit dem Nachbarverein in Immenstaad geblieben. Eine Spielgemeinschaft, die, so der TuS-Vorsitzende Clemens Müller, übrigens nach langen Jahren guter Zusammenarbeit zum Ende der abgelaufenen Saison seitens der Klufterner zugunsten einer Spielgemeinschaft mit dem SC Markdorf beendet wurde.

Den TuS verlassen haben Ralph-Jörn Kristen (SC Markdorf) sowie Tobias Christ, der jetzt bei der Ittendorfer Spielvereinigung antritt. „Wir haben einen dünnen Kader und dürfen keine Verletzten haben“, sagt Müller, der mit einer starken Liga rechnet und den SV Deggenhausertal als Favoriten sieht. Seine Mannschaft rechnet er nicht zu den Titelanwärtern. „Platz zwei bis vier“ nennt er als Saisonziel. Zum Auftakt fährt der TuS Immenstaad am Sonntag, 2. September (15 Uhr), zum letztjährigen Aufsteiger VfR Sauldorf.