Rockmusiker überreichen 500-Euro-Spende

Für Rockfans war das Benefizkonzert „Rock meets Blues-Festival“ im Mai im Winzerkeller eine großartige Party. Jetzt profitiert sogar das Jugendrotkreuz vom Spaß der Erwachsenen: Die Rockmusiker überreichten eine Spende von 500 Euro aus dem Erlös des Abends.

Mit selbstgemalten Plakaten bedankten sich die Kinder und Jugendlichen des DRK Ortsvereins am Montagabend als die Veranstalter des Benefizkonzerts Attila Sass und Patrick Treutle von der Band „Slick Rock Circus“ und die Sängerin von „Stormfire“ Ilona Obermüller in der Gruppenstunde vorbeikamen. „Die Plakate hängen wir gleich in unseren Proberäumen auf“, freuten sich die Immenstaader Musiker.

„Wieso haben Sie uns ausgewählt?“, fragten die Nachwuchs-Retter bei den Spendern überrascht nach. „Weil ihr unsere Zukunft seid. Wir brauchen Euch an dieser Stelle alle“, waren sich die Rockmusiker einig.

Der Dank der Musiker galt der Gemeinde und Bürgermeister Johannes Henne, der den Winzerkeller unentgeltlich für das Benefizkonzert zur Verfügung gestellt hatte. „Das ist dem finanziellen Ergebnis natürlich zu Gute gekommen.“

Beim nächsten Konzert freuen sich die Musiker bereits darauf, dass der Bürgermeister, wie beim Benefizabend versprochen, in der Lederjacke erscheinen wird. Außerdem hoffen sie auf noch mehr Gäste aus der Seegemeinde für den guten Zweck. Beim letzten Mal waren viele Fans aus der Umgebung angereist.

Beim DRK wissen die Verantwortlichen – Gruppenleiterin Melanie Pfeiffer und der DRK-Vorsitzende Sven Volk - bereits, wofür die Spende verwendet wird: Hosen und Schuhe fehlen noch für die persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kinder und Jugendlichen.

Etwa 20 Kinder kommen wöchentlich zum Jugendrotkreuz, in zwei Gruppen. Die Grundschüler donnerstags von 17.30 bis 18.15 Uhr. Ab der fünften Klasse trifft man sich montags von 17.45 bis 18.45 Uhr ins S‘Deitsche Stube auf der Rückseite des Rathauses.