Ritter, Hofdamen und Handwerker beleben den Landesteg

Echte Ritter, reizende Damen und fleißige Handwerksleute haben am Samstag und Sonntag Musikterrasse und Landesteg belegt. Beim Mittelalterspektakel in Immenstaad legte auch die Lädine mehrfach zu Rundfahrten ab.

Der Mittelaltermarkt am Seeufer hat sich seit einigen Jahren gut etabliert. Die Mittelalterszene kommt in Gruppen, um die Kostüme im passenden Rahmen wieder einmal auszuführen. Einheimische und Gäste haben ihren Spaß an der ungewohnten Lebenswelt.

Zusammen mit der Touristinformation und dem Lädinenverein hat das Immenstaader Eventunternehmen MMV das Programm gestaltet. Auf der Musikterrasse wechselten sich stündlich Musiker und Gaukler ab. Für Samstagabend war eine Feuershow eingeplant. Daneben lockten mittelalterliche kulinarische Köstlichkeiten und Getränke.

Entlang des Landestegs hatten unterschiedliche Handwerker ihre Produkte ausgestellt. Teils konnten sich die Besucher sogar selbst erproben und in reiner Handarbeit etwa das Töpfern, Beutelschneidern oder Drechseln ausprobieren.

Bei etlichen Händlern gab es Altes oder scheinbar Altes zu bewundern. Naturseifen, Kräuterprodukte, Schmuckstücke oder Blumengebinde verführten zu Spontankäufen.

Für Kinder sorgten unter anderem der Märchenerzähler, das Mäuseroulette und das Armbrustschießen für Kurzweil.

Die Lädine feiert in diesem Jahr ihr 20. Jubiläum. Ohne Voranmeldung könnten Interessierte an Rundfahrten teilnehmen. Der Lädinenverein bot selbst gebackene Kuchen und Kaffee, um die Kosten für die aufwendige Landrevision des historischen Lastenseglers zu erwirtschaften. „Je mehr Erlös und Spenden hereinkommen, umso kleiner wird der Kredit, den wir aufnehmen müssen“, erklärte die Erste Vorsitzende Uli van Endert.