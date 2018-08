Regenrasseln gegen den trockenen Sommer

Bei „Immo’s Kindertreff“ von der Tourist-Information begegnen sich jeden Tag einheimische und Ferienkinder. „Das Kennenlernen geht schnell, die Kinder erzählen gern“, wissen die Betreuerinnen Marlies Mecking und Emily Bauer aus Erfahrung.

Beim „Regenrasseln basteln“ am Holzhäuschen von „Immo’s Kindertreff“ auf der Wiese hinter dem Rathaus lernen sich am Dienstag die sechsjährige Seha aus Kippenhausen und die fünfjährigen Urlauberinnen Fiona und Lena kennen. Seha kommt „ganz oft“ zu „Immo’s Kindertreff“, Fiona kennt das Ferienprogramm der Tourist-Information bereits aus dem vergangenen Jahr, und Lena kommt dieses Jahr bereits zum zweiten Mal. Für die Regenrasseln werden leere Papprollen farbenfroh bemalt und mit Glitzer verziert. Das dauert seine Zeit. Für die musikalische Rasselfüllung helfen die Betreuerinnen, Nägel und Reis einzufüllen. Das klingt beim Schütteln wie Regen – gibt es ja nicht so oft diesen Sommer. „Zu den Bastelangeboten kommen nicht ganz so viele Kinder – überwiegend sind es Mädchen“, erklären die beiden 18-jährigen Betreuerinnen. Sie sind bereits im zweiten Jahr im Ferienprogramm im Einsatz und teilen sich den Dienst mit vier weiteren Jugendlichen. Zehn Wochen insgesamt, noch bis 7. September, hat „Immo’s Kindertreff“ ein breitgefächertes Ferienangebot.

Ausflüge sind immer voll

Maximal zwölf Kinder können sich pro Veranstaltung anmelden. Von Montag bis Donnerstag gibt es vormittags und nachmittags Spiel- und Bastelangebote für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren, egal ob sie aus dem Ort kommen oder für die Ferien hier sind. Freitag ist Ausflugstag. „Die Ausflüge sind immer voll“, berichten Marlies Mecking und Emily Bauer. Diesen Freitag, 24. August, steht das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen mit einer Kinderführung auf dem Programm. In der kommenden Woche wird es am Dienstag, 28. August, garantiert kühl: „Frozen – Der Eisköniginnen-Thementag“ steht auf dem Plan mit dem Basteln der Kronen von Königin Elsa und Prinzessin Anna und Olaf-Schneemännern. Es werden Armbänder geknüpft und Zauberstäbe hergestellt.

Besonders groß ist das Interesse an den Terminen bei der Polizei, in der Sternwarte oder bei der Feuerwehr. „Da rennen die Kinder beim Abholen ihren Eltern entgegen und überschlagen sich fast beim erzählen“, freuen sich die Betreuerinnen mit. „Jeder durfte im Feuerwehrauto sitzen, in die Drehleiter steigen und mit Wasser spritzen“, erzählen Seha und Lena begeistert.

Ein Teil der Immo’s Kindertreff-Termine findet im Ferienwohnpark statt, der sich dafür an der Finanzierung des Kindertreffs beteiligt. „Das Angebot wird gut nachgefragt von den Gästen“, heißt es dort an der Rezeption. Nadine Kaiser und Victoria Dietenberger sind in der Tourist-Information zuständig für die Planung und Organisation von Immo’s Kindertreff. In der kommenden Woche gibt es ein neues Angebot: Am Freitag, 31. August, geht es mit dem Jäger in den Wald, für Sechs- bis Zwölfjährige. „Die Piratenfahrt auf der Lädine ist lange ausgebucht“, hebt Victoria Dietenberger hervor, aber bei der „Forscherfahrt“ mit Experimenten mit Wasser und Luft am Mittwoch, 29. August, um 9.30 Uhr, mit den Eltern, seien noch ein paar Plätze frei. Dafür gibt es Tickets bei der Tourist-Information.