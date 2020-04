Raumsonde BepiColombo fliegt zum ersten Mal an der Erde vorbei

„Tschüss, Erde – nächste Station Venus“: Die Merkur-Mission Bepi Colombo, von Airbus Friedrichshafen für die europäische Weltraumorganisation ESA entwickelt, hat ihren ersten Vorbeiflug an einem Planeten am Freitag, 10. April, erfolgreich absolviert. Die Sonde habe ihr Manöver perfekt geschafft, teilt Airbus-Pressesprecher Mathias Pikelj mit. Um 6.25 Uhr habe sich die Raumsonde der Erdoberfläche bis auf weniger als 12.700 Kilometer genähert und so ihre Flugbahn in Richtung Merkur angepasst.

Das Vorbeiflug-Manöver war der erste von insgesamt neun Vorbeiflügen an Planeten, heißt es in der Mitteilung weiter. Es werde, zusammen mit dem solarelektrischen Ionenantrieb von BepiColombo der Raumsonde dabei helfen, ihren Zielorbit um den Merkur zu erreichen. „Die nächsten zwei Vorbeiflüge finden im Oktober 2020 beziehungsweise im August 2021 an der Venus statt, woraufhin sechs weitere um den Merkur herum durchgeführt werden bevor Bepi im Zielgebiet sein wird,“ wird Pikelj zitiert.

Während des Manövers sei die Gravitation der Erde genutzt worden, um die Flugbahn der Raumsonde anzupassen. Ein aktives Eingreifen, etwa das Zünden der Triebwerke, sei hierfür zwar nicht notwendig, dennoch habe der Vorbeiflug 34 kritische Minuten umfasst. Und zwar kurz nach BepiColombos größter Annäherung an die Erde, als die Raumsonde durch den Schatten der Erde flog. Wissenschaftler würden nun die während des Vorbeiflugs gesammelten Daten, darunter Fotografien des Mondes und Messungen des Erdmagnetfelds, nutzen, um die Instrumente zu kalibrieren.