Rat stimmt moderater Gebührenerhöhung zu

Der Bedarf an Kinderbetreuung bleibt hoch. In der ersten Sitzung des neuen Immenstaader Gemeinderats am Montagabend wurde der Kindergartenbedarfsplan 2019/20 einstimmig zur Kenntnis genommen. Die Gebühren werden moderat erhöht.

„Der Trend wird auch in absehbarer Zeit anhalten. Wir sind deshalb gehalten, das Betreuungsangebot weiter voranzutreiben. Die Eltern haben einen Anspruch darauf“, stellte Bürgermeister Johannes Henne gleich zu Beginn klar. Michael Müller, seit dem Frühjahr zuständig für Kinder, Jugend und Soziales, stellte dem neuen Gremium die wesentlichen Punkte des Kindergartenbedarfsplans 2019/2020 vor. Täglich flatterten Anmeldungen von neu zugezogenen Familien auf seinen Tisch, sodass die fünf Kindergärten und -tagesstätten der Gemeinde trotz Abgängen in kürzester Zeit wieder voll ausgelastet sein würden.

„Der Bedarf wächst besonders im Ganztagsbereich und bei den verlängerten Öffnungszeiten.“ Im Kindergarten Seegaddel werden jetzt 20 Plätze zusätzlich eingerichtet, um schnell reagieren zu können. Für die Interimssituation in der Grundschule - bis zur Fertigstellung des neuen Gebäudes im Seegaddel - werden dafür zusätzliche Toiletten errichtet. „Mit der Betriebserlaubnis ist bald zu rechnen“, erklärte Müller.

Schwierig sei die Planung im Krippenbereich, da die Eltern hier ihre Kleinkinder vorsorglich anmeldeten, den Termin aber oft mehrmals verschieben. Weil die Nachfrage im Krippenbereich und für Kinder unter drei Jahre wachse, sei der geplante Bau der neuen Kindertagesstätte im Seegaddel „elementar wichtig“.

Langfristig sollen im Kinderhaus Schulstraße ausschließlich Krippengruppen ihren Platz finden und im Seegaddel Kindergarten-Kinder. Um den Verwaltungsaufwand zu optimieren, sei eine Pauschalierung der Essensgebühren und ein digitales Anmeldesystem im Gespräch, so Müller.

Bei der Neufassung der Kinderbetreuungsgebühren-Satzung zum 1. September betonten Henne und Müller, dass man sich bei der Gebührenerhöhung an die Empfehlung der kommunalen Spitzenverbände halte. Je nach Betreuungsart soll die Gebühr monatlich zwischen vier und 18 Euro erhöht werden.

Marco Theiling, SPD, regte eine Staffelung der Gebühren nach Einkommen der Eltern an, um Einkommensschwache zu begünstigen. Bürgermeister Henne erinnerte daran, dass die Essensgebühr deutlich gesunken sei und für finanzielle Erleichterung sorge. Andreas Graf und Hubert Langenstein, FWI, hoben die hohe Qualität der Betreuung und die gestiegenen Personalkosten hervor. „Gerade im U3-Bereich sind wir führend in der Region.“

Martina Mohr, CDU, erinnerte daran, dass sich vor einiger Zeit eine Gemeinderatskommission mit dem Thema Staffelung beschäftigt habe und keine Lösung für die praktische Umsetzung, etwa auf der Basis von Steuerbescheiden oder Lohnnachweisen gefunden habe.

Bürgermeister Henne sicherte eine erneute Diskussion der Frage zu. Zunächst stimmte der Gemeinderat aber der vorgeschlagenen Gebührenerhöhung zum 1. September mehrheitlich zu.