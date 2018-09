Einem gestürzten Radfahrer wurde am Sonntag gegen 16.30 Uhr an der Shell-Tankstelle in der Meersburger Straße von zwei unbekannten Zeugen wieder auf die Beine geholfen.

Beim Eintreffen der Polizei waren die Zeugen nicht mehr vor Ort. Das Polizeirevier sucht nun diese zwei Personen und bittet sie, sich unter der Telefonnummer 07541 / 70 10, zu melden.