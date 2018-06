Public Viewing, Modenschauen und Musik

Mit Fußball-WM-Public-Viewing am Samstagabend auf dem Rathausplatz und 66 Aktionspunkten am verkaufsoffenen Sonntag im Zentrum inklusive Live-Bands wird der Handels- und Gewerbeverein sein 25-jähriges Jubiläum feiern. Gratis-Eintrittsbänder für das Fußball-Event gibt es derzeit in mehreren Geschäften.

Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) will mit einem aufwändigen Jubiläumsprogramm mit seinen Kunden feiern und gleichzeitig seine Leistungsfähigkeit - gerade in Zeiten des wachsenden Onlinehandels - präsentieren. Wer am Samstag, 23. Juni, nicht alleine sein will beim deutschen WM-Schicksalsspiel gegen Schweden, kann sich bereits zuvor auf dem Rathausplatz mit Gleichgesinnten treffen.

Die „Funkhaus-Band“ wird schon ab 18 Uhr für Partystimmung sorgen. Die Nachfolgeband der „Bluesblasters“ lässt es krachen mit neun Musikern. Zum Thema Schweden bringen sie diverse Abba-Hits mit auf die Bühne.

Von 20 bis 21.45 Uhr ist der Fußball dran auf einem LED-Bildschirm mit über 20 Quadratmetern vor dem Bürgerhaus. Im Anschluss an das WM-Spiel geht es weiter mit Livemusik von der „Funkhaus-Band“.

TuS Immenstaad bewirtet

In Zusammenarbeit mit dem HGV sorgt während der Fußballparty auf dem Rathausplatz der TuS Immenstaad für Speisen und Getränke. Die beiden lokalen Winzerfamilien Röhrenbach und Siebenhaller sowie die Meckatzer Brauerei schenken ihre hauseigenen Produkte aus. „Faire Cocktails zu fairen Preisen“ werden gerührt und geschüttelt vom Eine-Welt-Laden.

Der verkaufsoffene am Sonntag, 24. Juni, startet um 11 Uhr auf dem Platz in der Ortsmitte mit dem Auftritt der „Do X Memorial Bigband“ unter der Leitung von Hartmut Heinzelmann. In der Ortsmitte wird es auch Modenschauen der Immen-staader Betriebe geben.

Die HGV-Jubiläums-Meile reicht allerdings viel weiter: in der Hauptstraße vom Gasthof „Adler“ bis zum Schwörerkreisel. Und die Bachstraße wird einbezogen bis zum Hennenbrunnen und darum herum, einschließlich der alten Musikterrasse.

Handel, Handwerk, Dienstleistung und Gastronomie lassen sich zum Jubiläum besondere Aktionen einfallen. Zum verkaufsoffenen Sonntag öffnen die Einzelhändler von 12 bis 17 Uhr ihre Türen. Aber auch die Betriebe aus den anderen Teilen der Seegemeinde und den Gewerbegebieten präsentieren sich im Zentrum.

Der Fahrradladen lädt beispielsweise zu drei 20-minütigen Vorführungen des Deutschen Meisters im Trial-Mountainbike-Fahren ein. In der Nähstube Sommer kann man die Nadel im Heuhaufen suchen. Für die Kleinen gibt es ein Kinderkarussell.

Auch an das kulinarische Angebot hat der HGV gedacht. An zehn Positionen gibt es Originelles zum Essen und Trinken, etwa in der Metzgerei Winkler oder im Bioladen „Kauf by Naturata“. Außerdem haben sich Foodtrucks angekündigt.

Damit nicht genug - auch die Ehrenamtlichen der Seegemeinde dürfen zeigen, was in ihnen steckt. Sie präsentieren sich rund um den Hennenbrunnen: die DLRG, das DRK, die Freiwillige Feuerwehr und einige andere.

Bei Regen geht’s in die Halle

Als Plan B gibt es auch eine Schlechtwetter-Lösung. „Wir dürfen in die Linzgauhalle, wenn es darauf ankommt“, so der Vorsitzende des HGV, Bernd Hummernbrum.