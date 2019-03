Prinzenpaar stellt sich geschickt an

Närrisch bunt, sonnig und kurzweilig ist für die Besucher der Fasnetsmarkt der Narrengesellschaft Hennenschlitter am Sonntagnachmittag rund um den Hennenbrunnen gewesen. Alle Narrengruppen gaben ihr Bestes, um Jung und Alt abwechslungsreich zu unterhalten.

Gut besucht war bereits der Narrenwortgottesdienst am Vormittag in der katholischen Pfarrkirche St. Jodokus mit dem Leiter der Seelsorgeeinheit Meersburg, Pfarrer Matthias Schneider. Er nahm in seiner Predigt sogar die internationale Politik aufs Korn. Mit der Musikkapelle zog die Narrengesellschaft anschließend durchs Dorf zum Hennenbrunnen, wo Prinzessin Joana I. und Prinz Axel I. den Fasnetsmarkt hoheitlich eröffneten. Für alle Altersgruppen gab es Spiel und Spaß, für alle Geschmäcker kulinarische Genüsse.

Die Kleinen konnten ihre Kuscheltiere in die Kuscheltierklinik bringen – gleich neben dem Kuchenbuffet und dem Café-Zelt der Garde. In der Scheune gegenüber wartete das Kasperle-Theater mit der Weltpremiere von „Das Schlossgespenst“. Die Sportlichen versuchten, gesichert mit Seil und Kran, Getränkekisten unter sich zum Turm aufeinander zu stapeln. Bei 25 Kisten lag am Nachmittag der Rekord. Über die Bühne fegten die Kinderhexen mit ihrem Tanz, die Tanzgruppen „Cheers“, „Factory X“, die Garde und auch die erwachsenen Hexen. Ständig umringt war der Lose-Stand.

Die „Klostergeister“ aus Münsterlingen/Schweiz waren wieder vertreten mit ihrem Gemeindepräsident René Walther und echt schweizerischem Käsefondue im Brötchen. Handgemachte Dinnele frisch aus dem Ofen lockten, Würstchen vom Grill und heiße Suppen. Fasnetsgebäck und frische Waffeln waren im Angebot. Heiße oder kalte Getränke, mit und ohne Alkohol – die Auswahl war groß.

Nach der Lumpenkapelle Froschties trat der Fanfarenzug Graf Zeppelin auf. DJ Dave und Peter S sorgten später für Partystimmung. Für das Prinzenpaar, die Narrenväter und den Elferrat ist es eherne Pflicht beim Fasnetsmarkt, jedem Stand einen Besuch abzustatten – einschließlich Geschicklichkeitstests wie Nägel einschlagen mit einem hohlen Hammer.

Strenges Programm

Der XXL-Kicker muss von den Narren-Honoratioren ausprobiert werden, ebenso wie die lukullischen Genüsse. Besonders streng haben es die fleißigen Helfer der Hennenschlitter dieses Jahr durch die lange Fasnet und die zusätzlichen Jubiläumsveranstaltungen zu „170 Jahre Fasnet in Immenstaad“. Narrenvater Wolfgang Haas erklärte, dass beim Fasnetsmarkt noch am Abend alle Stände, Zelte und Bars rund um den Hennenbrunnen und in der Bachstraße abgebaut werden müssten. „Am Rosenmontag fährt bereits um 8.30 Uhr unser Bus nach Ravensburg zum großen Umzug der Schwarzen Veri.“

Der Kinderball wurde in diesem Jahr von Rosenmontag auf Fasnetssamstag vorverlegt. Am Fasnetsdienstag, 5. März, sind alle Narren im Dorf zum Fasnetsausklang eingeladen: Um 11.30 Uhr wird der Narrenbaum am Bürgerhaus gefällt und mit Umzug durch das Dorf gezogen. Um 14.30 Uhr startet das Preiskarbatschen auf dem Platz in der Ortsmitte. Die Sieger werden um 18 Uhr geehrt. Um 22 Uhr lodert das Feuer zur Hexenverbrennung.