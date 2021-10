Preisgekrönte Raku-Keramikkunst

Die kürzlich eröffnete Galerie „art&vision“ in Immenstaad zeigt ab dem 16. Oktober Werke des international tätigen Bildhauers und Keramikers Joachim Lambrecht.

Die Räumlichkeiten in der Seestraße sind wie geschaffen für das Galeriekonzept, sich dreidimensionaler Kunst mit Skulpturen und Plastiken zu widmen, so die Galeristen Anette Pfeifer und Markus Eistert in einer Pressemitteilung. Die präsentierten Objekte von Joachim Lambrecht sind in der aufwändigen japanischen Brenntechnik „Raku“ hergestellt. Bei dieser muss die Keramik durch eine Feuerprobe, um die gewünschten Ergebnisse craquelierter Glasuren und in Sägespäne rußig schwarz geschmauchten Oberflächen zu erzielen. Der Brand erfolgt im Freien in einem eigens dafür konstruierten Raku-Gasofen.

Wie die Galerie mitteilt, reflektieren Lambrechts Arbeiten das Zusammenspiel des Studiums der Bildhauerei und der Keramik gleichermaßen. So entstehen Objekte, die einerseits den Charakter von Gefäßen haben, andererseits aber auch thematische Bezüge etwa zu architektonischen Elementen oder Bootsformen aufweisen, heißt es weiter. Besonderen Wiedererkennungs- und Sammlerwert haben Lambrechts Rippenvasen und Schoten, schreiben die Galeristen. Durch intensive Studien der Natur mit ihren minimalistischen, repetitiven Details und Strukturen, sei der Künstler fasziniert von deren Rhythmus. Für ihn entstehe durch die künstlerische Umsetzung dieser Eigenschaften die Energie und Kraft, welche seinen Arbeiten ausstrahlen und auszeichnen. Diese Vasen seien für ihn nur vom Prinzip her Gefäße, also keine Nutzgegenstände – vielmehr Skulpturen mit Hohlkörper.

Im Jahr 2008 wurde Joachim Lambrecht mit dem Staatspreis „Design-Kunst-Handwerk Baden-Württemberg“ ausgezeichnet. Seine Arbeiten finden sich neben öffentlichen Sammlungen, auf Messen und in privater Hand.

Das Eröffnungswochenende in der Galerie „art&vision“, Seestraße West 11, in Immenstaad ist am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Oktober. Die Vernissage zu „Form & Feuer“ findet am Samstag um 16 Uhr mit einer Einführung von Anette Pfeifer und einer musikalischen Begleitung von Florian Löbermann auf dem Saxophon statt. Der Künstler ist am Samstag von 16 bis 19 Uhr und am Sonntag von 14 bis 17 Uhr anwesend. Die Galerie ist an diesem Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Termine können unter Telefon 07545 / 784 04 90 oder per E-Mail unter info@galerie-artvision.de vereinbart werden.