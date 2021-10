Polizei ermittelt wegen Drogenhandels

Das Polizeirevier Friedrichshafen hat Ermittlungen gegen einen 17-Jährigen aufgenommen, der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben.

Eine Streifenwagenbesatzung war laut Bericht am Samstagabend gegen 21.30 Uhr auf den jungen Mann aufmerksam geworden, als dieser ohne Fahrradbeleuchtung und mit seinem Handy in der Hand zwischen Markdorf und Immenstaad radelte. Auf Anhaltesignale beschleunigte er seine Fahrt und versuchte kurz darauf zu Fuß in den Wald zu flüchten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und holten den 17-Jährigen kurze Zeit später ein.

Im Rahmen der Kontrolle ergab sich der konkrete Verdacht, dass der Jugendliche unter der Wirkung von illegalem Rauschgift stand und auch mit Drogen Handel getrieben haben könnte. Bei einer von der Staatsanwaltschaft angeregten und richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchungen fanden die Ermittler kleine Mengen Marihuana. Dem 17-Jährigen droht eine Anzeige. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.