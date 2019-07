Planschen mit Käpt’n Blaubär

„Heute habt ihr alles richtig gemacht, denn heute besucht uns Käpt’n Blaubär“, lautete die Ansage aus dem Lautsprecher im Strand- und Hallenbad Aquastaad. Der große blaue Bär war nach Besuchen unter anderem in Kressbronn und Langenargen auch in Immenstaad unterwegs, um kräftig die Werbetrommel für das Ravensburger Spieleland zu rühren.

Viele Kinder staunten nicht schlecht, als er am späten Nachmittag bei schönstem Sonnenschein leibhaftig auf der grünen Wiese im Strandbad erschien. Einige hatten so großen Respekt, dass sie sich kaum trauten, in seine Nähe zu kommen. Da half nur die Überredungskunst der Eltern oder das mutigere Geschwisterkind, damit fleißig Fotos fürs Familienalbum geschossen werden konnten. „Mir gefällt, dass Käpt’n Blaubär eine eigene Fernsehsendung hat“, erklärte der achtjährige Benedikt seine Vorliebe. „Schade, dass Hein Blöd nicht dabei ist“, bedauerte ein neunjähriges Mädchen.

Betriebsleiter Ralf Kaiser freute sich auf jeden Fall über den ungewöhnlichen Besucher. „Ich bin gespannt, ob er noch schwimmen geht“, schmunzelte er. Das klappte nicht, denn statt einer Badehose, hatte Käpt’n Blaubär nur einen dicken Pullover und ein Halstuch dabei.