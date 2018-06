Piano-Pantomime geht unter die Haut

Viele fröhliche Gesichter haben am vergangenen Sonntagmittag die Musikterrasse am Landesteg nach dem Auftritt der russischen Theatergruppe „Piano“ verlassen. Mit ihren pantomimischen Szenen berührten und begeisterten die fünf gehörlosen Jugendlichen und jungen Erwachsenen Groß und Klein im Publikum.

Schwer zu sagen, wer bei dem spontanen Zusatzauftritt der Theatergruppe des Internats für Gehörlose in Nischnij Novgorod am Sonntagmorgen am See mehr Spaß hatte – die zahlreichen Zuschauer oder die Schauspieler selbst. Mit einem Auszug aus ihrem Stück „Wings for Clowns - Im Zeichen der Freundschaft“, das sie bereits am Mittwoch mit großem Erfolg im Bürgersaal des Rathauses aufgeführt hatten, eroberten die jungen Russen im Handumdrehen auch das Publikum am Landesteg.

Das Katholische Bildungswerk Immenstaad-Hagnau-Kippenhausen hatte die jungen Künstler eingeladen und sie in den zehn Tagen ihres Aufenthalts am See unterstützt.

Obwohl die Artisten nicht in der Lage sind, zu hören, gelingt dem Leiter des Internats und Regisseur des Theaters Vladimir Chikishev zusammen mit seinem pädagogischen Team eine faszinierende Aufführung, die Pantomime und Musik beschwingt vereint. Überwiegend klassische Musik begleitet die poetischen, zeitlosen Szenen der ausdrucksstarken Artisten. Das Vergnügen am eigenen Spiel überträgt sich dabei direkt auf das Publikum. Es geht spontan mit, wenn der einsame Schwan über das Meer fliegen will und flattert ebenfalls mit angewinkelten Armen, um ihn zu unterstützen. Ein kleines Mädchen aus dem Publikum lässt sich gerne auf die Bühne bitten und spielt den Hilfskoch, imitiert instinktiv und ohne Vorbehalte die geräuschlosen Bewegungen des fröhlichen Chefkochs neben ihr. Eier werden am Rand einer imaginären Pfanne aufgeschlagen, plötzlich entspringt ihnen ein lebendes Küken, das selbstverständlich für Verwirrung sorgt in der Szenerie. Schon steht das Publikum wieder auf und wirft das Küken, als es verschwunden scheint, wieder wohlwollend zurück auf die Bühne zur kleinen Köchin.

Ausgelassen wird es, als die Schlussszene sich aufbaut zum glänzenden Finale. Mit farbigen Stoffbahnen wie tanzende Wolken springen die Schauspieler kreuz und quer durch das Publikum. Bunte Bälle mit Stoffschweifen werden geworfen, fast wie ein Feuerwerk – nur ohne Geräusche. Die Organisatoren und Unterstützer lassen sich gerne anstecken vom jugendlichen Überschwang und springen ohne Zögern mit über die Bühne.

Das Publikum hat gleich zu Beginn eine wichtige Botschaft aus der Gebärdensprache schnell gelernt und angewandt: Für den Applaus für die Artisten werden die Arme in die Luft gestreckt und geschüttelt. Sprache ist offenbar gar nicht so wichtig, Verstehen kann man sich auch mit anderen Mitteln.

Dank von Hubert Lehle

„Es war uns eine Ehre, uch als Gäste hier gehabt zu haben“, dankt Hubert Lehle vom Katholischen Bildungswerk. „Vielen Dank, Immenstaad!“ ruft Theater-Chef Vladimir Chikishev in Englisch gerührt dem Publikum zu. Er ist ein international gefragter Experte für Theaterpädagogik für Gehörlose. Seit 1986 entwickelt der Schulleiter seine Methode an seinem Internat und bringt sie weiter voran.

„Hier leben eine Menge nette Menschen mit großen Herzen und großem Lächeln.“