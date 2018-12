Pflegenotstand auch in Immenstaad spürbar

In Immenstaad machen sich knapper Wohnraum und Pflegenotstand bemerkbar. Rainer Schmalzried, Leiter des Hauses St. Vinzenz Palotti, und Sabine Jung-Bass von den Lebensräumen für Jung und Alt haben im Gemeinderat die Jahresberichte ihrer Häuser vorgestellt.

Für das Wohnen im Pflegeheim mit stationären Leistungen hält die Stiftung Liebenau in Kippenhausen 29 Plätze und einen Kurzzeitpflegeplatz bereit, berichtet Schmalzried den Ratsmitgliedern. In 23 heimgebundenen Wohnungen, mit jeweils 1,5 bis drei Zimmern, werde ambulante Versorgung in privatem Umfeld angeboten. In der separaten Wohngruppe der Pallottiner sind derzeit acht Senioren in Betreuung.

Der überwiegende Teil der Pflegeheimbewohner komme aus Immenstaad oder maximal zehn Kilometer Umkreis. Damit seien auch meist Angehörige in der Nähe. Bei den Mietern gebe es im direkten Vergleich einen höheren Teil an Auswärtigen, berichtete Schmalzried. Dennoch seien es trotzdem weniger als jene, die ursprünglich aus der Umgebung stammten.

Bedarf bleibt weiterhin hoch

Bei den Mitarbeitern verhalte es sich ähnlich, sagte Schmalzried. Die meisten kämen aus Immenstaad und Umgebung. Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat bestätigte Schmalzried, dass lediglich ein Platz für Kurzzeitpflege im Urlaubsfall angeboten werden könne, keine Kurzzeitpflege im Anschluss an einen Krankenhausaufenthalt. Insgesamt bleibe der Bedarf an Wohnungen und Pflegeplätzen hoch, erklärte er. Man würde ein weiteres Haus in der selben Größe füllen können. Der große Engpass sei allerdings das Pflegepersonal, das nicht zur Verfügung stehe.

Sabine Jung-Bass, Gemeinwesenarbeiterin für die Lebensräume für Jung und Alt „Am Rathaus“, stellte das Wichtigste aus ihrem Haus vor. So gibt es nach ihren worten 13 Wohnungen mit rund 50 Quadratmetern Wohnfläche für eine Person. 19 Wohnungen mit 60 Quadratmetern für zwei Personen, zehn Dreizimmer-Wohnungen mit 75 Quadratmetern und eine Vierzimmerwohnung mit 88 Quadratmetern. Laut Jung-Bass leben in der Anlage derzeit 60 Bewohner in der Wohnanlage, 17 männliche und 43 weibliche. Das Alter variiert dabei vom Kleinkind bis zur hochbetagten Seniorin.

Rund zwei Drittel der Bewohner seien Senioren. 16 Wohnungen seien eigengenutzt, der Rest befinde sich im Generalmietverhältnis der Stiftung Liebenau. Die Gemeinwesenarbeiterin erklärte, dass die Seniorenberatung für die Gemeinde in den letzten Jahren auf hohem Niveau bleibe. Die Zahl der Beratungen liege bei mindestens 70 im Jahr. Dabei gehe es überwiegend um Fragen zur Pflege.

Sabine Jung-Bass schilderte auch die Etappen des Weges hinein in die Gemeinschaft der Lebensräume. Die geselligen Veranstaltungen, Bildungs- und Unterstützungsangebote oder auch Gesundheit- und Bewegungskurse im Haus stünden nicht nur den Bewohnern, sondern auch Bürgern der Gemeinde Immenstaader offen. Deshalb würden sie auch öffentlich ausgeschrieben.

Rente reicht kaum für Mietpreise

Die großen Herausforderungen in der Gemeinde sah Sabine Jung-Bass im Wohnungsmarkt und im Pflegenotstand. Dabei wies sie auf die Problematik hin, bezahlbare und barrierefreie Wohnungen bereitszustellen und stellte diesen die wachsenden Zahl alleinstehender Bürger gegenüber, die zum Teil auch nur geringe Renten bezögen.