Pfarrer Thomas Denoke geht in den Ruhestand

Vor dem katholischen Pfarrhaus in der Seegemeinde steht der Möbelwagen. Pfarrer Thomas Denoke, Kooperator in der Seelsorgeeinheit Meersburg, hat sich von den Gemeinden verabschiedet – in den Ruhestand.

Fünf Jahre lang hat sich der beliebte katholische Geistliche in Immenstaad, Kippenhausen, Hagnau, Seefelden und Meersburg engagiert und war überall gern gesehen. In mehreren Gottesdiensten und Andachten hat sich Pfarrer Denoke in den vergangenen Tagen nach und nach verabschiedet.

Wegen der Corona-Regeln „ohne großen Chor, ohne großes Fest und Händeschütteln“ bedauerte auch der Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Pfarrer Matthias Schneider im festlichen Gottesdienst am Sonntag in Meersburg. In seiner Predigt hob Denoke noch einmal die Gnade und das Wohlwollen Jesu hervor – wie schon oft zuvor. Die Gläubigen könnten auf die Kraft von Jesu Botschaft vertrauen, gerade „in einer Zeit, in der wir um die richtigen Ziele ringen“.

Pfarrer Schneider dankte dem Kooperator für seinen Einsatz, seine Freundlichkeit und seine klugen, durchdachten Predigten. Der roller-fahrende Pfarrer sei schnell Teil des Alltags der Seelsorgeeinheit geworden.

Mit langem Applaus bedankten sich die Gottesdienstbesucher. Als Abschiedsgeschenk überreichten Pfarrer Schneider und der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats Matthias Haberstroh eine aus Lindenholz geschnitzte Marienstatue.

Der Sockel dazu fehle absichtlich, so Schneider. Diesen selbst zu schnitzen in seiner eigenen gut ausgestatteten Holzwerkstatt, dazu habe Pfarrer Denoke ja künftig im Ruhestand Zeit, so Schneider.

Der Becher des Jesuskinds auf dem Arm dieser Maria solle daran erinnern, dass Pfarrer Denoke immer gerne den Kontakt zu den Menschen gesucht habe – sei es mit seinen Kaffeepausen, bei Stammtischen oder Festen.

Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Haberstroh überreichte zudem ein Buch zur Erinnerung, gestaltet von zahlreichen Kreisen und Aktiven der Seelsorgeeinheit. Sichtlich gerührt bedankte sich Pfarrer Denoke. „Dankbar und mit schwerem Herzen stehe ich vor Ihnen. Ich habe viel von Ihnen allen empfangen. Die vielen liebgewonnen Menschen werden mir fehlen.“

Im März habe er seinen 70. Geburtstag feiern dürfen. Nun folge er der Tradition, dass Pfarrer mit 70 Jahren in den Ruhestand gehen.

Gleichzeitig bat Denoke, den neuen Kooperator nicht mit Rollenerwartungen festzulegen. Er werde sicher andere Talente und Fähigkeiten mitbringen, die zum Einsatz kommen wollen.

Mit weiterem langem Applaus bedankte sich die Kirchengemeinde. Der Umzugswagen wird nun erstmal nach Wutöschingen im Schwarzwald fahren, zur Familie von Pfarrer Denoke.

Tradition für katholische Pfarrer ist es jedoch auch, dass sie auch im Ruhestand noch weiterhin vertretungsweise in Pfarreien tätig sind. Möglicherweise hat Pfarrer Denoke es in seinem Abschied deshalb so formuliert: „Es ist keine Trennung, nur ein Abschied.“