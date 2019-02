Party in der Linzgauhalle und großer Festumzug

Mit Hexen-Spektakel, Feuershow und Party feiern die Hexen am Freitagabend ihr 70-jähriges Jubiläum. Am Samstagnachmittag laden die Hennenschlitter zum Jubiläum „170 Jahre Fasnet in Immenstaad“ mit großem Festumzug ein, mit Fest im Zelt und der Linzgauhalle.

Die Immenstaader Hexen werden 70 Jahre alt. Am Freitag, 22. Februar, um 20.30 Uhr beginnt das halbstündige, dramatische Hexenspektakel mit Feuer und Musik auf dem Platz vor der Linzgauhalle. Anschließend ziehen alle Hexen gemeinsam mit ihren Gästen in die mystisch geschmückte Linzgauhalle. Gefeiert wird mit Hexenprinz DJ Axel und dem Musiker und Sänger Chris Metzger von der Höri.

Die Hexen sind die älteste und größte Maskengruppe der Seegemeinde. Bereits 1949 - ein Jahr vor der Gründung der Narrengesellschaft „Hennenschlitter“ als Verein - haben sich ihre drei Gründer zusammengeschlossen. Zuerst wurde beim Häs noch improvisiert, doch zwei Jahre später war das unverwechselbare und eindrucksvolle schwarz-rote Hexen-Häs geschaffen. Mit der geschnitzten Maske aus Lindenholz, die seitdem unverändert blieb, trägt die Immenstaader Hexe ein schwarzes Häs mit roten Zackenlitzen, eine rote Schürze mit schwarzen Katzen, rote Strümpfe und selbstverständlich Strohschuhe und Hexenbesen.

Die Passivhexen und ehemaligen Hexeneltern Brigitte Kohler und Hans-Georg Rebstein erinnern sich: „Die ersten Masken kamen aus Bad Waldsee, heute sind sie aus Grafenhausen.“ Für die Häser sorgen die Hexen selbst. Dass Frauen Hexen werden durften hat 18 Jahre gedauert. 1967 brachen drei unerschrockene junge Damen in die Männerbastion ein: Christa Heger, Ruth Meichle und Anneliese Müller.

Brigitte Kohler blickt zurück: „Mein erstes Häs habe ich 1968 samstags schnell aus abgelegten Kleidern genäht und bin sonntags mit zum Umzug. Meinen Mann habe ich später an einem Schmotzige Dunschdig kennengelernt“. Schwarz sei die Farbe des Teufels und der Nacht, Rot symbolisiere Gefahr und die Liebe. „Noch heute stechen die Immenstaader Hexen mit diesen Farben in einem Umzug heraus,“ sind sich die erfahrenen Hexen einig. Auf dem großen Hexenwagen beim Umzug wird vor allem Rauch produziert - dazu werden Tannenreisig, alte Lumpen und Knochen verbrannt.

Schon 100 Kinder-Hexen

Die Obergrenze für Hexen hat die Narrengesellschaft ständig erweitert, weil die Warteliste immer weiterwuchs. Heute sind Caroline Matt und Klaus Chlopik die Hexeneltern. Gerade jetzt im Jubiläumsjahr sei die 200. Hexe zugelassen worden, freuen sie sich. Etwa 100 Kinder-Hexen gibt es und 50 Passiv-Hexen.

Für die Organisation einer so großen Gruppe braucht es inzwischen ein vier- bis sechsköpfiges Team, die Hexeneltern und ihre Stellvertreter. Schließlich treiben sich die Hexen nicht nur auf Umzügen herum, sondern teilen sich mit den anderen Gruppen jede Menge Arbeit an vielen närrischen Anlässen.

Die lange Fasnetstradition im Ort feiern die Hennenschlitter am Samstag mit dem großen Jubiläumsumzug zu „170 Jahre Fasnet in Immenstaad“. 1849 gab es das erste Fasnetsspiel von Johann Baptist Einhart vor dem Rathaus. Mit seinen Mitspielern zog er derart über die Obrigkeit her, dass er der Bestrafung durch die Flucht in die USA entgehen musste.

Der Jubiläumsumzug beginnt am Samstag, 23. Februar, um 15 Uhr. Etwa 2000 Hästräger aus der Region werden erwartet. Der Umzugsweg beginnt und endet am Linzgauhallen-Parkplatz. Von der Linzgauhalle über die Fritz-Kopp-Straße schlängelt sich der Zug durch das Frickenwäsele und den Wattgraben in die Seestraße West bis zum Hennenbrunnen. Von dort geht es wieder hinauf durch die Bachstraße in die Hauptstraße, am Bürgerhaus vorbei in die Dr.-Zimmermann-Straße und zurück zur Linzgauhalle.

Selbstverständlich wird anschließend gleich nahtlos weitergefeiert. Der Partybetrieb findet vor und in der Linzgauhalle statt.

Auf dem Linzgauhallenplatz erwartet die Umzugsteilnehmer und die Gäste ein großes Festzelt und Bewirtungsstände. Aber auch in der Halle wird es ein umfangreiches Programm geben.