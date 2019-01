Pallottiner erzählen von Schloss Hersberg

Leben und Glauben verbinden, und den Mensch in den Mittelpunkt stellen sei das Hauptanliegen von Vinzenz Pallotti gewesen, sagte am Samstag Rektor Pater Hans-Peter Becker bei der Jubiläumsfeier „90 Jahre Pallottiner auf dem Hersberg“. Am Sonntag feierte Erzbischof Stephan Burger den Jubiläumsgottesdienst. Aula und Kirche von St. Josef Hersberg waren am Samstag und Sonntag bis auf den letzten Platz gefüllt. Viele hatten das Bedürfnis, mit den Pallottinern auf eine bewegte und erfolgreiche Zeit zurückzublicken.

Pater Konrad Schultis erinnerte bei der Jubiläumsfeier an die Geschichte des Gebäudes von Schloss Hersberg seit 1276, das abwechselnd in weltlicher und kirchlicher Hand war. 1929 kauften es die Konstanzer Pallottiner. Ihr St. Josef-Haus beim Münster, wo junge Männer im Noviziat innerhalb der pallottinischen Gemeinschaft studieren durften, wurde zu klein. Mühsam habe man Spenden für den Kauf gesammelt, sagte Schultis. Ein Teil des Grundstücks wurde gleich weiterverkauft. Ziel sei ein Spätberufenen-Seminar gewesen, wo Erwachsene mit Berufsausbildung Priester werden konnten.

Nach dem Umbau des Gebäudes für die Nutzung als Schule und Internat war der Betrieb von 1930 bis 1940 möglich. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Schule beschlagnahmt und mit Vertriebenen belegt. Pater Leo Kruck durfte als einziger Pallottiner bleiben, um die Landwirtschaft zu betreiben. Er war es auch, der 1945 eine Gruppe von inhaftierten Offizieren in „Sippenhaft“ im Zusammenhang mit dem Hitler-Attentat in Urnau bei Bauern versteckte und ihnen so das Leben rettete. Unter ihnen sei auch General Speidel gewesen, der spätere NATO-General, sagte Schultis.

Nachdem die Franzosen Schloss Hersberg als Kaserne beschlagnahmt hatten, konnten die Pallottiner 1947 nach der Renovierung wieder den Schulbetrieb aufnehmen. Pater Schultis berichtete aus den 1950er Jahren, als er selbst das Internat besuchte. In dieser Zeit wurde das Gebäude um den Ostflügel erweitert.

In den 1960er Jahren war die nächste Erweiterung notwendig, um den Anforderungen für ein staatlich anerkanntes Gymnasium zu genügen. 1992 wurde die Schule geschlossen und nach intensiven internen Diskussionen zum „Geistlichen Haus für Bildung, Begegnung und Erholung“ umstrukturiert und umgebaut. Rektor Pater Becker betonte, dass auch hier wieder der Mensch im Mittelpunkt stehe. Der Glaube solle im Sinne Pallottis wiederbelebt und „in die heutige Zeit übersetzt“ werden. „Man muss eine Vision haben, auch in der heutigen Zeit, auch als Kirche.“

Becker erinnerte an prägende Rektoren des Hauses. In Deutschland gebe es noch 250 Pallottiner, weltweit 2500. Pater Thomas Lemp berührte die Gäste in der Aula mit einem Impuls zur Spiritualität Vinzenz Pallottis. Die Suche und das Bedürfnis nach mehr Leben habe Pallotti bewegt. Seine Vision sei der Zusammenschluss von Menschen jeglichen Standes gewesen. Aus der Urerfahrung des Christlichen heraus, strebte er nach einer neuen Kirche, die sich aus der Erfahrung des Miteinanders von unten nach oben neu bilden könnte.

Die „Hersberg-Musikanten“ umrahmten die Jubiläumsfeier am Samstagabend.

Rüstzeug fürs Leben

Am Sonntag zelebrierte der Freiburger Erzbischof Stephan Burger den Jubiläumsgottesdienst in der vollen Kirche von St. Josef Hersberg. Auch er erinnerte in seiner Predigt daran, dass Vinzenz Pallotti mitten unter den Menschen sein wollte. Zahlreiche Verantwortliche in geistlichen Berufen, Wirtschaft und Gesellschaft seien aus der Schule der Pallottiner auf dem Hersberg hervorgegangen, hätten dort „das Rüstzeug für ihr Leben erhalten“.

Der Erzbischof erinnerte sich daran, dass er selbst als 18-Jähriger zum 50-jährigen Jubiläum der Pallottiner die Girlanden aufgehängt habe – nicht ahnend, dass er zum 90-jährigen Jubiläum die Festpredigt als Bischof halten würde. Burger bedankte sich mehrfach bei den Ordensleuten für ihre Arbeit und ihre pastorale Unterstützung in Zeiten des Priestermangels. Es sei ihm nicht bange um das 100-jährige Jubiläum der Pallottiner auf dem Hersberg und noch länger. Für die Zukunft wünschte der Erzbischof der Glaubensgemeinschaft „Gottes Kraft und Güte, aber auch Mut und Gelassenheit“.