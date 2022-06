Pakete empfangen und verschicken: In Immenstaad gibt es eine neue Packstation

In Immenstaad hat eine neue Packstation des Paketdienstes DHL den Betrieb aufgenommen. Das schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Demnach besitzt die Packstation Nr. 101 in der Meersburger Straße 17 beim Rewe-Markt 78 Fächer und ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich.

Über Packstationen können auf Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist laut DHL unter www.dhl.de/packstation möglich. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App.

Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich, schreibt das Unternehmen. Unabhängig von diesem Service können Kunden bereits freigemachte Pakete laut DHL auch einfach ihrem Paketzusteller mitgeben.