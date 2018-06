Open-Air-Kino zeigt den Film „Ich bin dann mal weg“

Das Kinomobil macht am Freitag, 22. Juli, Station im Strand- und Hallenbad Aquastaad in Immenstaad. Bei traumhaftem Ambiente direkt am See wird der Film „Ich bin dann mal weg“ gezeigt, eine unterhaltsame Adaption des Bestsellers von Hape Kerkeling. Filmbeginn ist um 21.15 Uhr.

Entertainer Hape Kerkeling bricht auf der Bühne zusammen. Ein Arzt rät ihm, sich einige Monate zu schonen. Da beschließt er einen ganz besonderen Entspannungs- und Selbstfindungsplan: Mit der Erinnerung an seine gläubige Oma im Kopf will Hape den Jakobsweg entlang pilgern. Im französischen Saint-Jean-Pied-de-Port angekommen, lernt er zwei andere Pilgerinnen kennen, die er jedoch bald wieder aus den Augen verliert. Der steinige, steile Weg ist für den Sportmuffel beschwerlich, die überfüllten, engen Pilgerherbergen sagen ihm nicht zu. Er will abbrechen, doch Lena, Stella und der südamerikanische Lebenskünstler Americo bringen ihn wieder auf Kurs.

Der Eintritt zum Film beträgt fünf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkasse im Strandbad Aquastaad. Bei schlechter Witterung wird der Film m Bürgersaal des Rathauses gezeigt.