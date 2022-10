Offenbar unbelehrbar: Autofahrer ist zweimal am selben Tag alkoholisiert unterwegs

Ein Mann aus Immenstaad ist zweimal am selben Tag wegen Alkohol am Steuer auffällig geworden. Beim zweiten Mal setzte er seinen Pkw gegen eine Mauer. Die hinzugerufenen Beamten stellten daraufhin fest, dass er bereits am Nachmittag alkoholisiert Auto gefahren war und die Kollegen ihm eigentlich den Autoschlüssel abgenommen hatten.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge am Dienstag gegen 21.50 Uhr im St.-Jodokus-Weg ein Auto gemeldet, das auf einer Mauer festgefahren war. Die alarmierten Beamten fanden den Pkw, der mit den Rädern in der Luft hing, auf einer Grünfläche vor, heißt es im Polizeibericht. Den mutmaßlichen Fahrer hätten sie dann in dessen Wohnung in stark betrunkenem Zustand angetroffen.

Polizei nimmt Mann bereits am Nachmittag Schlüssel ab

Weil er sich weigerte, einen Alkoholtest zu machen, brachten ihn die Beamten laut Bericht zur Blutabnahme in ein Krankenhaus. Daraufhin stellten sie fest, dass der 58-Jährige bereits am Nachmittag in Immenstaad mit 1,6 Promille am Steuer erwischt worden war.

„Nachdem ihm dort bereits die Fahrzeugschlüssel abgenommen worden waren, startete der Unbelehrbare sein Fahrzeug am Abend offenbar mit dem Ersatzschlüssel“, schreibt die Polizei. Eine weitere Anzeige sei nun die Folge. Den Führerschein sowie den Ersatzschlüssel habe die Polizei eingezogen.