Nistkästen aufhängen in privaten Gärten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit unserem Treffen am vergangenen Samstag haben wir unsere Aktion zum Schutz der Fledermäuse zum Abschluss gebracht. Uns war wichtig, nach der großen Aktion vom April, bei der die öffentlichen Grundstücke wie Kitas und Schule im Vordergrund standen, nun auch in privaten Gärten einige Nistkästen aufzuhängen.

Wir durften in vier Gärten/Bäumen, davon an einem Gebäude, unsere Kästen montieren. Diese speziellen Fledermausnisthilfen kamen als Bausatz von einer Behindertenwerkstatt und wurden von geschickten Händen des BUND und einer Kita fertiggestellt. BUND´ler und Interessierte trafen sich an unserer ersten Station im Kippenhorn in Immenstaad, dort hat Wolfgang Häge in gewohnt sicherer Weise den Kasten an einer hohen Birke aufgehängt. Private Grundstücksbesitzer haben uns ideale Plätze, bzw. Bäume für unsere Aktion angeboten, wahrlich richtige Naturgärten mit ca. 80 Jahre altem Baumbestand und einem Paradies für FFH, diese Oasen sind Trittsteinbiotope und sind zum Erhalt der Artenvielfalt unserer Tier- und Pflanzenwelt unerlässlich.

Vom Kippenhorn ging es zum Vogelsang. Dort fand der Nistkasten vor dem privaten Grundstück an einer Eiche seinen Platz, in Kippenhausen wurde das neue Quartier an einem Kirschbaum montiert. An der letzten Station sollte die Nisthilfe an einer Hauswand unter dem Dachvorsprung befestigt werden, was zu einer Herausforderung werden kann, doch der Hausherr hatte alles gut vorbereitet und der Kasten konnte sicher angebracht werden.

Allen Grundstücksbesitzern, Helfern und Interessierten danken wir für die Unterstützung, nur mit Ihrer Hilfe konnten wir unsere Aktionen zum Schutz für die Schönen der Nacht durchführen.

In den Sommermonaten plant die BUND-Ortsgruppe einen Fledermaus-Abendspaziergang mit Detektor nahe der neu angebrachten Nistkästen. Wer weiß, vielleicht kann dann ja die eine oder andere Fledermaus an der neuen Wohnung entdeckt werden…?