Neues Weihnachtsmarkt kommt gut an

Auf positive Resonanz ist das neue Konzept für den Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz und im Bürgersaal des Rathauses gestoßen. Großen Ansturm gab es am Samstag beim Besuch des Nikolauses, der auf Einladung des Handels- und Gewerbevereins vorbeischaute.

„Auch der Nikolaus hat einen Migrationshintergrund“, machte der Vertreter des Heiligen Bischofs in seiner Begrüßung auf dem Rathausplatz klar, nachdem die Jugendkapelle Immenstaad-Kluftern „ImKlang“ musikalisch für Adventsstimmung gesorgt hatte. Der Nikolaus stamme aus der Türkei und werde von Christen in ganz Europa, aber auch in den orthodoxen Kirchen im Osten verehrt. Großes Gedränge herrschte vor der Bühne, als der Nikolaus und sein Knecht Ruprecht die Kinder um Lieder oder Gedichte baten. Bei „Lasst uns froh und munter sein“ und weiteren Weihnachtsliedern sangen die Kinder fröhlich mit.

Schließlich war es so weit: Nikolaus und Ruprecht verteilten, unterstützt vom Handels- und Gewerbeverein (HGV), die Nikolaussäckchen. Dieses Jahr kooperierte der HGV erstmals mit dem Immenstaader Weltladen: Statt Plastik- gab es Papiersäckchen, in die fair gehandelte Produkte gepackt worden waren. Rund 250 Säckchen verteilt der HGV jährlich als Dankeschön an seine Kunden in der Seegemeinde.

Überstunden machten Nikolaus und Knecht Ruprecht anschließend, um auch für alle Familien als Fotomodell fürs Familienalbum zur Verfügung zu stehen. Kleine Brötchen und Wienerle sowie Kinderpunsch gab es zur Stärkung für die Kleinen vom HGV auch noch.

Die Eltern hatten neben den zahlreichen Ständen mit kreativem Kunsthandwerk und selbstgemachten Leckereien eine große Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten, angeboten von mehreren Vereinen der Seegemeinde. Der neue Förderverein für Spielplätze backte Waffeln, die Jugend-Feuerwehr servierte Kartoffelsuppe, das Jugend-Rotkreuz verkaufte Gebäck für ein Kinderhospiz, beim Lädinenverein gab es Glühwein und Käsegebäck, beim Förderverein der Sanitätsdienste Grillwürstchen und Currywurst.

Gut angenommen wurde auch das neue Angebot, im Bürgersaal des Rathauses im Warmen bei Kaffee und Kuchen zu sitzen. Die erste Volleyball-Damenmannschaft und der Elternbeirat des Kindergartens Seegaddel teilten sich den Betrieb. Das Bühnenprogramm bestritt Arnold Fiorini am Akkordeon und am Sonntag die Theater- und Chor-AG der Stephan-Brodmann-Schule. Auf dem Rathausplatz war am Sonntagnachmittag die Feuershow der Zirkusakademie geboten und Musik von den „Hersberger Weisenbläsern“.

Viel Arbeit hatte sich der Bauhof gemacht und erstmals geschlossene Holzhütten mit zahlreichen Tannenbäumen und stimmungsvollen Lichterketten auf dem Rathausplatz aufgebaut. In den vergangenen Jahren fand der Weihnachtsmarkt im jährlichen Wechsel in der Linzgauhalle oder auf dem Platz in der Ortsmitte statt. Das neue Konzept der Touristinformation war ein Test, über den nun erneut im Gemeinderat entschieden werden soll.