Neues Betreuungsteam und jede Menge Spaß

Der Familientreff Immenstaad hat in den vergangenen drei Wochen viele Kinder in den Ferien betreut. Ein buntes und abwechslungsreiches Programm erwartete dabei die Immenstaader Kindergartenkinder, die an einzelnen Tagen oder über die gesamte Dauer von drei Wochen an der Ferienbetreuung des Familientreffs teilnahmen, heißt es in einem Bericht des Familientreffs.

Lara Budde-Kagerer und Martina Baumgart, die seit diesem Jahr erstmals die Leitung für die Ferienbetreuung übernommen hatten und verantwortlich für Programm und Durchführung waren, zeigten sich sehr zufrieden mit den im Schnitt 25 Kindern, dem rundum erneuerten Betreuungsteam und dem Programm, das sie in den vergangenen Wochen und Monaten geplant und organisiert hatten: „Die Kinder sind nicht überfüllt, sondern sie sind erfüllt, wenn sie nach Hause gehen. Sie sind nicht überdreht und ausgepowert, sondern ausgeglichen, zufrieden und entspannt – das melden uns auch die Eltern zurück“, so Budde-Kagerer.

Themenwochen brachten den Kindern jede Woche ein anderes Thema näher, behandelten aber gleichzeitig jeden Tag ein anderes Phänomen innerhalb desselben Projekts. So lernten die Kinder zum Beispiel in einer „Bewegungswoche“ ihre unterschiedlichen Sinne einmal anders kennen und einsetzen, experimentierten in einer Forscherwoche rund um die Elemente mit Luft, Wasser, Erde und Feuer und betätigten sich in der Handwerkswoche unter anderem schreinernd, Brot backend oder lernten die hiesigen Apfelkulturen kennen, heißt es im Bericht weiter.

Wichtig war den Organisatorinnen dabei, die Inhalte für die Kinder auch sinnvoll in ihren regionalen Lebensalltag einzubetten. Im Rahmen der Forscherwoche beispielsweise bauten die Kinder gemeinsam einen Solarzeppelin, an dem sie lernen konnten, dass sich Luft, wenn sie sich zum Beispiel durch die Sonne erwärmt, aufsteigt – Physik zum Anfassen und Wiedererkennen, denn Zeppeline sehen die Kinder in ihrem Alltag häufig. Wer dieser Graf Zeppelin aber eigentlich war und dass sogar einmal ein Zeppelin auf seinem Jungfernflug an der Seezeile 31 vor dem Immenstaader Strandbad hängen blieb, hörten die meisten zum ersten Mal. So gesellte sich Heimatkunde zur Physik und machte sie für die Kinder (be)greifbar, schreiben die Verantwortlichen.

Ziel der inhaltlichen und organisatorischen Neugestaltung der Ferienbetreuung war, den Kindern, die die Ferienbetreuung fortlaufend besuchten, zu ermöglichen, innerhalb eines Wochenthemas Anknüpfungspunkte zu finden und ihr Wissen und Interesse zu diesem Thema täglich erweitern zu können. Die tagesspezifischen Schwerpunktthemen ermöglichten Kindern aber gleichzeitig auch zu jedem Zeitpunkt einen spontanen Einstieg in die Ferienbetreuung, und sei es nur für einen Tag.

Dafür sorgte aber auch das neue Betreuungsteam, das sich nach Ansicht der Eltern sehr liebevoll um die Kinder kümmerte, gerade an dem für kleine Kinder bisweilen kritischen Punkt des morgendlichen „Abholens“ oder „Ankommens“, aber auch während der Betreuung an sich und im schönen gemeinsamen Abschlusskreis, der die Kinder für den restlichen Tag wieder in die Hände der Eltern entließ. „Rundum gelungen“, so der Tenor daher bei Eltern, Kindern und Vorstand. Und das Betreuungsteam? Das freute sich über die positiven Rückmeldungen – und hat sich nun eine Woche Urlaub redlich verdient.