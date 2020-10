Neuer Vorstand bei den Immenstaader Grünen

Der Ortsverband der Grünen Immenstaad hat vergangene Woche einen neuen Vorstand gewählt. Die Gemeinde stellte dafür den Bürgersaal zur Verfügung, in dem sich laut Pressemitteilung bis zu 28 Personen in sicherem Abstand und guter Lüftungssituation treffen können.

Mit Ulrike Seitz (Goldschmiedemeisterin, Grafikerin und im Ortschaftsrat Kippenhausen), Martin Gomeringer (Bio-Landwirt, im Gemeinde- und Ortschaftsrat) und Joachim Behnke (Politikwissenschaftler und Dozent an der ZU Friedrichshafen) stehe ein hervorragendes Team an der Spitze, so Angelika Eckstein, bisherige Vorsitzende. Dies sei im Superwahljahr 2021 wichtig. Auch Landtagsabgeordneter Martin Hahn gratulierte dem „größten Ortsverband im Bodenseekreis, gemessen an der Einwohnerzahl“ zur Wahl. Auch er betonte, dass das Wahljahr 2021 eine besondere Anstrengung jedes Einzelnen erforderlich mache, da wohl in absehbarer Zeit wegen Corona keine größeren Präsenzveranstaltungen möglich seien.

Die Grünen sprachen anschließend wichtige politische Themen mit ihrem Landtagsabgeordneten an. So zum Beispiel die aus ihrer Sicht völlig ungenügende EU-Agrarreform. Statt Flächenbesitz müssten gemeinwohlorientierte Leistungen belohnt werden, die Klima, Boden und Wasser schützen und Zukunftsperspektiven für Landwirte bieten, so Hahn. Ausführlich wurde anschließend die Novellierung des EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) diskutiert. Viele Immenstaader betreiben Photovoltaikanlagen, deren Einspeisevergütung fällt nun weg, sodass die Anlagen sich nicht mehr finanzieren lassen. Das große Klimaschutzziel der dezentralen regenerativen Energieversorgung wird laut Mitteilung so ausgebremst.

Beim Thema Corona-Pandemie bremste Hahn die Hoffnung auf eine baldige flächendeckende Impfung und appellierte an die persönliche Vernunft, um sicher durch den Winter zu kommen. Wichtig sei, die Menschen mitzunehmen, aber die Wirtschaft nicht weiter zu schwächen.