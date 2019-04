Neuer Leitsatz, neue Ziele

„Glauben teilen – Gemeinschaft leben“ lautet der neue Leitsatz der Evangelischen Kirchengemeinde für die nächsten Jahre. Im Rahmen der dreitägigen Visitation durch eine Kommission des Kirchenbezirks wurde dieser Leitsatz am Sonntag mit der Gemeindeversammlung in Immenstaad beschlossen.

Dekanin Regine Klusmann, Schuldekan Bernhard Schupp und die Bezirkskirchenrätinnen Gisela Bruszt und Marianne Hänsler führten während der Visitation von Freitag bis Sonntag Gespräche mit Ehrenamtlichen, Hauptamtlichen, dem Kirchengemeinderat und der Gemeindeversammlung. Als Basis für die Visitation – die etwa alle sieben Jahre stattfindet – hatte der Gemeindebeirat bereits vorab ein Diskussionspapier erarbeitet. Ausgehend vom aktuellen Stand der Gemeinde wurden Ziele für ihre künftige Entwicklung formuliert.

Am Samstag waren auch Vertreter des öffentlichen Lebens der Seegemeinde zu einem Empfang eingeladen. Dekanin Regine Klusmann stellte klar, dass die Visitation nicht der Kontrolle, sondern dem gemeinsamen Blick in die Zukunft und der Unterstützung zur Zielerreichung diene. Sie erlebe die Immen- staader Kirchengemeinde als aktiv und bunt. „Wir müssen nicht unbedingt neue Events schaffen, sondern an der Qualität unserer Grundaufgaben arbeiten.“

Reinhard Born, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats der katholischen Seelsorgeeinheit Meersburg, Immenstaad, Hagnau, Kippenhausen, und Seefelden, bestätigte „ein gutes Verhältnis“ zur evangelischen Kirchengemeinde. Zahlreiche ökumenische Aktivitäten – viele inzwischen selbstverständlich geworden – und regelmäßige Sitzungen belegten das. Bei den Themen Bewahrung der Schöpfung und Nachhaltigkeit könnte sich die katholische Seite aber „eine dicke Scheibe abschneiden“.

Bürgermeister Johannes Henne bezeichnete die evangelische Kirchengemeinde als „wichtige Säule des Zusammenlebens“ in der Seegemeinde und Anlaufstelle für viele Gruppierungen. Gerade in der Jugend- und Seniorenarbeit sah Henne gemeinsame Anliegen.

In der Gemeindeversammlung am Sonntag nach dem Gottesdienst bedankte sich Dekanin Klusmann für die gute Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe und mit allen Beteiligten während der Visitation. Der Leiter der Gemeindeversammlung, Detlev Jäger, gab die neu erarbeiteten Zielvereinbarungen bekannt. Bis zu den Sommerferien treffe sich ein Team, um jährlich einen „Gottesdienst Anders“ zu entwickeln. Neue Ehrenamtliche für Gemeindehaus und Garten, für Kochen und Backen, für Kinder und Jugendliche und für den Musikbereich sollten bis 2020 strategisch gesucht werden. Für Herbst 2019 oder Frühjahr 2020 werde eine Familienfreizeit geplant. Der Kirchengemeinderat lädt bis Ende des Jahres die Bezirksbeauftragte für Tourismus und den Bezirkskantor ein, um die Themen neue Angebote im Tourismus und Kirchenmusik anzugehen. Noch vor den Sommerferien werde der Kirchengemeinderat entscheiden, ob der Taizé-Gottesdienst weitergeführt werde. Dabei würden Optionen für eine regionale Zusammenarbeit für den vierten Gottesdienst im Monat untersucht.

Aus der Gemeindeversammlung kam die Anregung, die Kirchengemeinde noch mehr zu informieren. Zum Thema sinkende Kirchenmitgliedszahlen empfahl Dekanin Klusmann das umfangreiche Angebot des Evangelischen Bildungswerks, vor allem in Markdorf, appellierte aber auch an jeden Einzelnen, zu den Veranstaltungen und Gottesdiensten jeweils einen Freund mitzubringen. „Jeder ist gefragt, den Glauben weiterzugeben.“ Außerdem setze sie große Hoffnung in die vorbildliche Kinder- und Jugendarbeit. Zur Überprüfung der neu gesetzten Ziele wird die Kommission des Kirchenbezirks in zwei bis drei Jahren wieder nach Immenstaad kommen.

Für die geplante Familienfreizeit der evangelischen Kirchengemeinde laden die Verantwortlichen Sandra Friedrich und Charlotte Hepp zu einem unverbindlichen Vortreffen am Donnerstag, 4. April, um 20 Uhr ins Evangelische Gemeindehaus in der Adlerstraße ein. Kontakt und Infos per E-Mail: info@weltladen-in-immenstaad.de