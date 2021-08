Neue Galerie zeigt japanische Raku-Keramik

Anette Pfeifer und Markus Eistert haben sich mit ihrer neuen Galerie „art&vision“ an der Seestraße in Immenstaad einen langgehegten Wunsch erfüllt. Die Räume sind laut Pressemitteilung wie geschaffen für die geplanten Ausstellungen mit dem Schwerpunkt auf dreidimensionaler Kunst. Skulpturen und Plastiken aus Holz, Beton, Metall und Keramik sollen hier gezeigt werden. Am Eröffnungswochenende, 21. und 22. August, ist die Galerie von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Die erste Ausstellung präsentiert Keramikwerke von Anette Gieser-Pfeifer.

Mit der Eröffnungsausstellung „Japanisches Raku – Spiel mit dem Feuergott“ lässt die gebürtige Häflerin die Besucher in die Welt des japanischen Raku eintauchen. Bei diesen archaisch anmutenden Brenntechniken ist zwar die Formgebung planbar, jedoch nicht die Ergebnisse mit mannigfaltigen Craquelés und Schmauchbrandspuren auf organisch geformten Keramik-Kunstwerken. Beim Rakubrand wirkt der Feuergott immer kreativ mit und verlangt der Künstlerin Raum für Überraschungen ab – jedes Objekt ist ein Unikat. Gieser-Pfeifers Ausdrucksform wurde maßgeblich durch ein Keramik-Stipendium in Japan geprägt. Die Vertiefung in die Raku-Technik erwarb sie sich bei Raku-Experten im In- und Ausland.

Markus Eistert ist erst im Frühjahr 2021 von Esslingen nach Immenstaad gezogen. Er ist als Geschäftsführer der mediaN GmbH spheroVision seit Jahrzehnten in der Kreativwirtschaft tätig. Seit 2009 ist er mit seinem Team spezialisiert auf vollsphärische Panographien und interaktive, virtuelle Rundgänge. Aus dieser Tätigkeit entstand die Begeisterung für experimentelle Fotografie wie etwa die Wasserklangfotografie. Schon immer der bildenden Kunst verbunden, war Eistert bis 2014 auch als Kunstauktionator tätig und hat sich bei internationalen Kunst- und Kulturprojekten engagiert.

Anhand von Schautafeln erhalten die Besucherinnen und Besucher einen tieferen Einblick in den Entstehungsprozess und in die Brennvorgänge der Werke. In einer Sitzecke können sie zudem in einschlägigen Büchern stöbern.