Narren planen Immenstaader „Freuden-Haus“

Tolle Stimmung auf dem Rathausplatz in Immenstaad: Am höchsten Feiertag der heimischen Narren, dem Schmotzige Dunschdig, haben gestern Prinzessin Natalie I. und Prinz Jonas I. geheiratet. Für die Hochzeiter und die Narren hatte der Tag schon früh begonnen, um 5 Uhr wurden sie traditionell von lauten Karbatschen-Schlägen geweckt. Später zog dann der närrische Hofstaat der „Hennenschlitter“ mit den Musikern durchs Dorf zur Stephan-Brodmann-Schule. Dort wurden sie schon sehnsüchtig von den Kindern erwartet, die endlich von der Last von Unterricht und Schule befreit werden wollten. Gemeinsam zogen dann alle zum Rathausplatz.

Die Kinder waren dann auch die ersten auf der Bühne, die mit einem fetzigen Tanz den Gratulanten-Reigen für das Prinzenpaar eröffneten. Zuvor hatten die Narren Bürgermeister Johannes Henne abgesetzt, was dieser als Clown getarnt, sich auch ohne Gegenwehr gefallen ließ. Mit dem Ruf: „Manege frei für die Narretei“ überließ er das Rathaus den Narren. Jetzt könnten sie feststellen, welche dicken Bretter im Rathaus bei Tag und bei Nacht gebohrt werden müssen, fügte er hinzu. Ob Parken, Bauen, Tourismus, Schule oder Soziales, die bunte Schar aus dem Rathaus, überließ gerne ihre Aufgaben den Narren.

Wie jedes Jahr war eine große Abordnung aus dem schweizerischen Münsterlingen gekommen. Die Hechtler gratulierten und machten gleich eine Werbeaktion für Käse und Schoki. Gemeinde-Präsident René Walther überreichten dem Prinzenpaar eine Einladung zum Neujahrsempfang 2021 in Münsterlingen. Dort soll dann mit den ersten Vorbereitungen für das 60-jährige Jubiläum der Seegfrörne 2023 begonnen werden.

Es sei einfach gewesen den Bürgermeister und seine Mannschaft abzusetzen, freute sich Narren-Bürgermeister Hubert Lehle. Gemeinsam mit dem Narrenschreiber Matthias Röhrenbach hielt er eine Rückschau auf die vergangenen Monate. Er begrüßte Landrat Lothar Wölfle und stellte fest, diesen müssen wir auch noch unterhalten, dazu noch seinen Neubau das „Luftschloss“. Was der Landrat mit einem schelmischen Grinsen quittierte. Die Fernsicht im neuen Kreishaus, bedeute längs noch keinen Weitblick, stellte Lehle fest. Die beiden Narren waren sich einig, es geschieht einiges im Dorf, so ein neuer großer Kindergarten im Seegaddel, der noch größere und schönere Bauhof. Ein weiteres tolles Projekt sei in Planung, eine Bürger-Genossenschaft werde das Gelände vom „Schiff“ bebauen, natürlich werde es dort einen Gasthof geben. Die Hennenschlitter übernehmen die Küche, 60 Jahre Erfahrung mit der Hennensuppe dürften reichen. „Es entsteht ein tolles Immenstaader Freuden-Haus“, kündigte Lehle an.

Danach fragte Narrenschreiber Matthias Röhrenbach den schneidigen Prinzen Jonas: „Wit se oder wit se it?“ Was dieser mit einen lauten „Ja, ich will“ beantwortete, auch von ihrer Lieblichkeit Natalie kam auf diese Frage ein klares „Ja“. Das närrische Volk war begeistert und klatschte Beifall. Danach folgten zahlreiche Gratulanten-Gruppen, wie die „Viren und Bazillen“, die sich bereitmachten um die Narrenschar zu infizieren. Eine riesige Schwarzwälder Kirsch-Hochzeitstorte, natürlich mit viel Kirschwasser, gab es für das Prinzenpaar. Ein opulentes Hochzeitsmahl hatten die Köchinnen vorbereitet. Nach dem Gratulationsreigen gab es noch einen kurzen Gang durch das Dorf und dann feierten die Narren im Winzerkär die Prinzenhochzeit.