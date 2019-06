Musikverein und Kirchenchor laden zum großen Jubiläumsfest

Ein musikalischer Höhepunkt im Rahmen der Jubiläumsfeier „925 Jahre Immen-staad“ erwartet die Musikfreunde am Sonntag, 30. Juni, um 19 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Jodokus. Zu einem außergewöhnlichen Fest- und Benefizkonzert laden der Musikverein Immenstaad und der katholische Kirchenchor ein.

Im Mittelpunkt des Abends steht die Messe des renommierten, niederländischen Komponisten und Musikers Jacob de Haan „The Gospel Mass“ für gemischten Chor, Combo und Blasorchester. Soweit bekannt, ist „The Gospel Mass“ die einzige echte Gospelmesse.

Die einzelnen Teile der Messe sind in diversen Popstilen komponiert, die ihren Ursprung in der Gospelmusik haben. Das Credo etwa ist eine Ballade, in die Rock- und Funk-Einflüsse einfließen. Das Agnus Dei ertönt als langsamer Blues – eng mit der Gospelmusik verknüpft.

Auf dem Programm stehen aber auch die „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven, „March for the Ark“ von Carl Philipp Emanuel Bach und Leonard Cohens „Hallelujah“. Im Juni 2016 fand das erste Benefiz- und Freundschaftskonzert der beiden Gruppierungen in der katholischen Kirche statt. Auch am Sonntag liegt die Leitung des Musikvereins wieder bei Bernhard Jehle und bei Verena Simmler für den katholischen Kirchenchor St. Jodokus. Verena Simmler wird am Sonntag zudem erneut als Gesangssolistin auftreten.

Etwa 90 Musiker fanden an diesem ersten Konzertabend über ihre gemeinsame Leidenschaft zur Musik zusammen – mit großartigem Erfolg. Unter dem Motto der Freundschaft zwischen Musikverein und Kirchenchor steht auch das Konzert am Sonntag.

Der Eintritt für die Konzertbesucher ist frei.

Beim Benefizkonzert – das von diversen Sponsoren unterstützt wird – bitten die beiden Vereine um Spenden für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach.