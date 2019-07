Musikverein und Kirchenchor: Da berühren sich Himmel und Erde

Die Rezension eines Konzerts mit der Zugabe zu beginnen, mag ungewöhnlich sein, liegt aber im Fall des Musikvereins Immenstaad und des katholischen Kirchenchors auf der Hand: „Da berühren sich Himmel und Erde“ haben die Sänger zum Abschluss intoniert und damit auch das Empfinden vieler begeisterter Besucher in der proppenvollen St. Jodokus-Kirche zum Ausdruck gebracht. Das Publikum hielt es bereits am regulären Programmende nicht mehr auf den Bänken.

Zum zweiten Mal hatten der Musikverein Immenstaad unter der Leitung von Bernhard Jehle und der Kirchenchor der St. Jodokus-Gemeinde unter der Leitung von Verena Simmler zu einem Doppelkonzert eingeladen – diesmal im Rahmen der Jubiläumsfeier „925 Jahre Immenstaad“. Was 2016 noch wie ein Wagnis erschien, ist mittlerweile offenbar fast zu einer Selbstverständlichkeit geworden.

55 Musiker und gut 40 Chorsänger zu einer harmonischen musikalischen Einheit zusammenzuschweißen, das ist Bernhard Jehle und Verena Simmler erneut bestens geglückt. Entscheidend war aber das Engagement der Hauptakteure, denen die pure Lust am Singen und Musizieren anzumerken war – und denen bei aller Anspannung und Konzentration immer wieder ein Lächeln um die Mundwinkel huschte.

Das Konzertprogramm hatte viel zu bieten. Schön schon die Überraschung gleich zu Beginn. Zu Beethovens berühmter „Ode an die Freude“ zogen zuerst die Musiker aus allen Himmelsrichtungen in den Kirchenraum ein, um musikalisch die einzelnen Register vorzustellen. Dann der engelsgleiche Gesang der Frauen, gefolgt von den kräftigen Männerstimmen – während auch der Hintergrund immer mehr an Intensität zunahm, um schließlich im majestätischen Finale zu kulminieren.

Mit der „Gospel Mass“ des zeitgenössischen holländischen Komponisten Jacob de Haan ist ein guter Griff gelungen. Dabei spielte sich die ganze Vielfalt musikalischer Stilrichtungen ab, die von der Gospelmusik beeinflusst wurden. Richtig funky kam schon das Kyrie rüber, das gerade auch in seinen langsamen Teilen – bei denen sich die Orchestermusiker dezent zurücknahmen – gefallen konnte. Mit puristischer Klarheit überzeugte das Gloria, während das Credo mit seinen balladenhaften Zügen zum Genießen einlud.

Transparente Botschaft

Das „Hosanna“ im „Sanctus“ und im „Benedictus“ kam mit viel Enthusiasmus aus voller Sängerkehle und ließ die christliche Botschaft in authentischer Weise transparent werden. Dem Groove des bluesigen „Agnus Dei“ konnte man sich schwerlich entziehen. Andreas Haug erspielte sich die volle Aufmerksamkeit zudem mit einem fulminanten Trompetensolo. Fanfarenhaft und feierlich dann der „March for the Ark“ des Musikvereins, bei dem sich Felix Berger, Andreas Haug und Thomas Müller an den Trompeten sowie Lukas Frank an den Pauken solistisch hervortaten. Besinnlich dann die „Hymne an die Freundschaft“, bei der Verena Simmler den Dirigentenstab übernahm. Ein weiterer Höhepunkt war das „Hallelujah“ von Leonard Cohen. Hier konnte Verena Simmler als Solistin mit warmer Sopranstimme begeistern. „Time to Say Goodbye“? Eigentlich zu früh nach solch einem begeisternden Konzertabend. Zweimal haben der Musikverein Immenstaad und der Kirchenchor St. Jodokus bewiesen, dass sie gut miteinander können. Vielleicht der Beginn einer neuen Tradition? Es wäre durchaus wünschenswert. Der Erlös des Benefizkonzerts kommt dem Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach zugute.