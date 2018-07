Musikverein Immenstaad feiert noch bis Sonntag Gartenfest

Das Gartenfest des Musikvereins Immenstaad nähert sich dem zweiten Wochenende auf der Festwiese in der Schulstraße.

Heute, Donnerstag, 26. Juli, ist der Musikverein Kehlen zu Gast und startet mit seinem Programm um 19 Uhr.

Der Musikverein Meckenbeuren bringt am Samstag, 28. Juli, ab 19 Uhr Stimmung auf die Festwiese.

Am Sonntag, 29. Juli, dem letzten Gartenfest-Tag, erwartet der Musikverein Immenstaad seine Gäste bereits am Vormittag zum Frühschoppen. Ab 11 Uhr treten die „Fidelen Brummbären“ auf.

Von 11 bis 12 Uhr gibt es die beliebte Aktion „Ein Radler für die Radler“: Wer mit dem Fahrrad kommt und mindestens 16 Jahre alt ist, darf ein Gratis-Radler in Empfang nehmen.

An jedem Festabend des langen Wochenendes gibt es Grillsteak und -würstchen, Fleischküchle, Fisch, Pommes, frisch gezapftes Bier, Cocktails und Waffeln. Am Donnerstag serviert das Verpflegungs-Team zusätzlich auch noch Wurstsalat.

Am Sonntag kommt zum reichhaltigen Speisenangebot am Mittag auch noch ein Sonntagsbraten dazu. Am Nachmittag werden Kaffee und selbstgebackene Kuchen nicht fehlen. Für die kleinen Gäste werden für Sonntag besondere Spiel- und Bastelangebote vorbereitet.

Der Musikverein investiert viel Zeit, Kraft und Kreativität in sein Gartenfest. Es ist eine wichtige Einnahmequelle für den Verein, der den Erlös in Instrumente, Reparaturen, neue Uniformen und in die Jugendarbeit steckt. Deshalb ist der Besuch des Gartenfests für die Gäste nicht nur ein großes Vergnügen, sondern auch eine Investition in die Zukunft des Musikvereins und seine Nachwuchskünstler.