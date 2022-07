Musiker laden zum „Sommerabend für die Seele“ ein

Das Ensemble Trio Toccata, mit den Musikern Daniel Bucher und Florian Keller (Trompete) sowie Münsterorganist Patrick Brugger, ist am Sonntag, 31. Juli, um 20.30 Uhr in der katholischen Stadtpfarrkirche St. Jodokus in Immenstaad zu Gast und eröffnet damit die Veranstaltungsreihe „Sommerabend für die Seele“.

Mit einem abgestimmten Konzertprogramm vom Barock bis ins 20. Jahrhundert erklingen Werke wie z.B. die Wassermusik von G.P. Telemann, das Prelude aus dem Te Deum von M. A. Charpentier, die Toccata in C-moll von E. Halsey und Orgelwerke von J. S. Bach. Im Mittelpunkt des Konzertes steht die berühmte „Peer Guint Suite“ von E. Grieg und die „Fantasia on british Seasongs“ von Henry Wood. Dazwischen erklingen kurze, geistliche Texte.

Die drei Musiker haben gemeinsam an der Musikhochschule in Stuttgart studiert und spielen als Solisten seit mehreren Jahren erfolgreich im In- und Ausland in dieser Besetzung. Als ein perfekt eingespieltes Trio und einem abwechslungsreichen Konzertprogramm zeichnen sich ihre Konzerte auf besondere Art und Weise aus, heißt es in einer Ankündigung des veranstalters. Der Eintritt zum Konzert ist frei, um Spenden nach dem Konzert wird gebeten.