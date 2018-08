Musik erklingt am Landesteg

Die Musikgesellschaft Scherzingen aus der Schweiz spielt am Samstag, 1. September, um 18 Uhr am Landesteg in Immenstaad auf der Musikterrasse. Das kündigt die Tourist-Information Immenstaad in einem Schreiben an.

Die Musikgesellschaft Scherzingen stammt aus dem Kanton Thurgau in der Schweiz und stattet dem befreundeten Musikverein aus Immenstaad mit einem Konzert einen Besuch ab. Das Konzert wird ebenfalls durch den Musikverein Immenstaad bewirtet.

Die Besucher erwartet laut Vorschau ein bunter Melodienstrauss der Blasmusik, den die Musikgesellschaft Scherzingen extra für das Konzert am anderen Bodenseeufer zusammengestellt hat. Das abwechslungsreiche Programm reicht von leichter Unterhaltungsmusik über Polkas, Märschen bis hin zu moderner Blasmusik.