Montfort-Sportschützen ziehen positive Bilanz

Erfolgreiche Schützen und umfangreiche Vereinsarbeit – der Schützenverein Montfort hat bei der Hauptversammlung eine positive Bilanz des vergangenen Jahres gezogen

73 Mitglieder zählt der Schützenverein Montfort. 1984 gegründet, hat der Verein bis heute seine Beiträge nicht erhöht - zwölf Euro zahlen Erwachsene, sechs Euro Jugendliche pro Jahr. Nach den Berichten des ersten Vorsitzenden Klaus Hoffmann, der Schriftführerin Astrid Hoffmann und der Kassenwartin Sabine Behringer regte Bürgermeisterstellvertreterin Margot Rauber die Entlastung der Vorstandschaft an. Die Mitglieder stimmten alle zu. Zuvor hatten die Kassenprüfer Friedbert Spinner und Thomas Herr die korrekte Kassenführung bestätigt. Statt Thomas Herr wird im kommenden Jahr Hubert Kuffner die Kasse prüfen. 2017 hat der Schützenverein vier von sechs Schießbahnen unter der Linzgauhalle von Scheibenzuganlagen umgestellt auf die elektronische Trefferanzeige. Geholfen haben dabei Zuschüsse von der Gemeinde und vom Verband. Die Auflagen-Schützen haben dadurch Trainingsbedingungen wie in den Schieß-Wettbewerben. 2019 sollen jetzt die fehlenden zwei Bahnen noch umgerüstet werden, umgesetzt in Eigenleistung. Die Vorstände rechnen mit Kosten von rund 4 500 Euro. Die Zuschüsse kommen von der Gemeinde und vom Verband kommen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Martin Deutsch geehrt. Für unermüdliche Unterstützung in der Organisation, bei der Dekoration und bei Bewirtungen dankte der Vorstand Mitglied Ingeborg Krause-Müller. In der Jugendarbeit haben sich die Vorstandschaft und Jugendwartin Michaela Raither vorgenommen, mit dem neuen Jugendtreff der Gemeinde Kontakt aufzunehmen und Schnupperstunden für Jugendliche anzubieten.