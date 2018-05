Mittelalterspektakel lockt an den Landesteg

Feuer auf der Musikterrasse – und das Publikum klatscht begeistert. Es ließ sich am Samstag und Sonntag beim Mittelalterspektakel am Landesteg von Artisten, Künstlern, Handwerkern und fahrendem Volk in eine fremde Zeit entführen.

Bereits zum fünften Mal luden Lädinenverein und Touristinformation zum „Mittelalterspektakel zu Immenstaad“ an den Landesteg ein – und viele Feriengäste und Einheimische kamen. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag strömten die Besucher bei strahlendem Sommerwetter in die Grünanlage am Seeufer.

Der Höhepunkt am Samstagabend war nach Sonnenuntergang der Auftritt der drei Schweizer Feuerkünstler „Allegria“. Zuvor packte aber erst einmal der Medicus „El Corbo“ seine Trickkiste aus und sorgte mit seinem „Medijux“ für die „Lachmuskelmassage“ beim Publikum. Fasziniert verfolgten die zahlreichen Zuschauer anschließend bei der Feuershow die Jonglage mit brennenden Fackeln und Stäben bei mittelalterlicher Livemusik-Begleitung.

Tagsüber bot der historische Lastensegler, die Lädine, in ihrem Heimathafen stündliche Rundfahrten ohne Voranmeldung an. Der Lädinenverein versorgte nebenan die Gäste an beiden Tagen im schattigen Café unter Bäumen mit selbstgebackenen Kuchen und Torten sowie dem Kaffee dazu. Alte Handwerkskünste hatten ihre Werkstätten aufgebaut – der Beutelschneider, der Drechsler, die Filzerey, die Töpferey und die Spinnerin. In der Justinger Töpferei von Jürgen Metzger durfte jeder selbst an der Drehscheibe zum Töpfern sitzen und ausprobieren. Auch der neunjährige Marco aus Friedrichshafen konnte sich gar nicht wieder losreißen.

Die Speyerer Spielleute „Halitus Exprementes“ mit mittelalterlichen Dudelsäcken, Pauke, Trommel und Rock-Einflüssen schafften es am Sonntagnachmittag sogar, das Publikum zum Mittanzen zu bewegen. Auch das Duo „Fairy Dream“ erntete begeisterten Applaus. Für die Kinder gab es historische Kinderspiele etwa im Land der Drachen oder Maushausen und Armbrustschießen. Wer in die Zukunft blicken wollte, konnte sie sich von Angela orakeln lassen. Baltischer Bernstein oder mittelalterliches Gebäck aus Sizilien, Liköre aus allerlei Grundstoffen, Früchte wie im Mittelalter und historisch anmutende Essensstände ließen keine Wünsche offen.

Auch Harald Welker aus Berg stand am Herd in seinem „Gaumenschmaus“-Stand und wendete „Wilde Kartoffeln“, die mit „Tunke“ gereicht wurden. Er betreibt seit 17 Jahren die Veranstaltungsagentur Mittelalter Mummenschanz und Völlerei (MMV), die auch für das Programm am Landesteg verantwortlich war. Bundesweit organisiert sein Unternehmen Mittelalterfeste jeglicher Größe, vornehmlich in Großstädten. Hier in der Region sind die Feste in Meersburg, Markdorf oder Neuravensburg bekannt.

Der Trend zu den Mittelaltermärkten lasse nicht nach, erklärte er. „Wer so ein Gewand einmal zuhause hat, der kommt immer wieder zu diesen Festen, um es auszuführen. Das Schöne ist, dass das ein Hobby für die ganze Familie und für jede Altersstufe ist.“

Auch bei den Aktiven sei das Spektrum breit gefächert. „Vom Uni-Professor bis zum Hartz IV-Empfänger ist alles vertreten“, sagte Welker.