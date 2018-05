Mittelaltermarkt sorgt für Mummenschanz und Völlerei

Ein Mittelalter-spektakel mit Gauklern und Händlern gibt es am Wochenende entlang des Landestegs, die spektakuläre Feuershow am Samstagabend, und an beiden Tagen hisst die Lädine ihr Rahsegel zu Rundfahrten. Der Lädinenverein und die Touristinformation laden am Samstag und Sonntag zum fünften Mittelaltermarkt ein.

Das Mittelalterspektakel am Seeufer findet dieses Jahr am Samstag, 26. Mai, von 12 bis 23 Uhr und am Sonntag, 27. Mai, von 11 bis 19 Uhr statt. Vor fünf Jahren wurde der mittelalterliche Jahrmarkt erstmals ins Leben gerufen, anlässlich des 15. Jubiläums des historischen Lastenseglers, der Lädine. Der Erfolg gab dem Konzept in Kooperation mit der Immenstaader Veranstaltungsagentur MMV von Harald Welker recht. Deshalb wurde die Veranstaltung für die ganze Familie seither auch jedes Jahr wieder angeboten. Allerdings variieren die Aussteller von Jahr zu Jahr, sodass für Abwechslung gesorgt ist.

In eine fremde Welt aus früheren Zeiten entführen dieses Mal Handwerker wie die Justinger Töpferei, die Filzerin und der Beutelschneider, die alle ihr Handwerk den Besuchern vorführen und direkt nahebringen. Händler kredenzen Beerenwein, Met und vieles mehr. Selbst gemachte Seifen, Mandelgebäck und Liköre gibt es ebenfalls.

Für ausreichend mittelalterliche Speys und Trank sorgen eine Taverne und der Gaumenschmaus. Das abwechslungsreiche Unterhaltungsprogramm beinhaltet neben Musik und Gaukelei auch Kartenlegen und Pendeln. Für die Kleinen gibt es die spezielle „Bälger-Belustigung“, etwa mit Mäuseroulette und Kinder-Armbrustschießen. Ein besonderer Höhepunkt ist am Samstagabend geplant, eine spektakuläre Feuershow mit Fackeln, Feuerspuckern und Flammenrädern.

Die Lädine ist auch am Start

Der Lädinenverein lädt während des Mittelalterspektakels an beiden Tagen ab 14 Uhr zu mehreren einstündigen Rundfahrten mit dem historischen Lastensegler „Lädine“ ab dem Landesteg ein– am Samstag und Sonntag, jeweils um 14 Uhr, 15.15 Uhr und 16.30 Uhr. Die Gäste können ohne Voranmeldung mitfahren. „Der Lädinenverein bietet Kaffee und selbst gebackene Kuchen an und lädt zum Verweilen auf der grünen Wiese unter den schattigen Bäumen des Uferparks ein“, verspricht die Vorsitzende Ursula van Endert. Die Feuershow, das Highlight des Mittelalter-spektakels am Landesteg, beginnt am Samstagabend nach Einbruch der Dunkelheit, etwa um 21.30 Uhr.