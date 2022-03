Die Mitglieder des Technischen Ausschusses treffen sich zu einer Sitzung um am Montag, 4. April, im Bürgersaal des Rathauses. Beginn ist um 17.30 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen Bauanträge, die Nutzungsänderung einer Wohnung in eine Ferienwohnung der Neubau eines Betriebsgebäude mit Betriebswohnung und Garagen sowie der Anbau eines Aufzuges und neuen Eingangsbereiches am Hotel, Seestraße-West, Flst. 249. Das teilte die Gemeinde mit.