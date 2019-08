Mit dem Marquis de Sade auf Tuchfühlung

„Alle finden ihn böse und furchtbar, aber genau das hat mich gereizt.“ Cornelia Hallers dritter historischer Roman ist erschienen: „Der Geschmack von Schmerz“ handelt vom berüchtigten Marquis de Sade.

Ein altes, zerschlissenes Büchlein vom Marquis in einem Pariser Antiquariat und ein zufälliger Besuch in der Kirche Saint-Sulpice, seiner Taufkirche, gaben den Ausschlag. „Es war ähnlich wie bei den Hexen in meinen beiden ersten Büchern, das Böse reizte mich zur Auseinandersetzung damit“, erklärt die Autorin ihre Faszination für das Hauptthema ihres gerade erschienen Romans.

„Sade war ein großer Provokateur, hochgebildet, und stieß die bigotte Gesellschaft seiner Zeit, im 18. Jahrhundert, gerne vor den Kopf. Er ließ keinerlei Obrigkeit gelten. Der Gipfel war, dass er sich im streng-katholischen Frankreich öffentlich zum Atheismus bekannte – ein Grund für die Todesstrafe.“ Als Sohn aus vermögendem Haus wuchs der spätere Offizier im Jesuitenkolleg auf, teils aber auch bei einem Onkel, der Bischof im Luberon war, und dennoch einen ausschweifenden, weltlichen Lebenswandel pflegte. Durch seine militärischen Erfolge im Siebenjährigen Krieg war König Ludwig XV. Feuer und Flamme für den Adligen.

Spielten die ersten Bücher von Cornelia Haller – „Seelenfeuer“ und „Das Herz der Alraune“ – am See und in Ravensburg, beginnt der neue Roman jetzt in Lindau. Isabeau, eigensinnige Tochter einer Schiffsbauerfamilie, lehnt den – wie damals üblich – vom Vater vorgesehenen Bräutigam allerdings ab. Als sie daraufhin für ein Jahr zu Onkel und Tante nach Paris geschickt wird, um zur Dame der Gesellschaft erzogen zu werden, kreuzen sich ihre Wege mit Marquis de Sade – eine verhängnisvolle und folgenreiche Begegnung.

Um das Leben von Marquis de Sade und seine Vorlieben zu verstehen, hat die Immenstaader Autorin lange recherchiert. „Die Familie de Sade hat sich für den Marquis geschämt und erst 100 Jahre nach seinem Tod die Familien-Archive geöffnet.“ Die Bücher des Marquis und mehrere Biografien über ihn hat Cornelia Haller studiert, in Archiven geforscht, sich mit der damaligen Gesellschaftsstruktur befasst und mehrere Reisen nach Paris und zum Château Lacoste im Lubéron unternommen, um den Spuren des Lebemannes zu folgen. „Man muss auch sehen, Sade hat 31 Jahre seines Lebens in Gefängnissen und Anstalten zugebracht. Die Leute haben ihm angedichtet, er hätte gemordet, hätte sich zum Werwolf verwandelt. Er wurde ständig von der Sittenpolizei verfolgt.“ Die Eckdaten seines Lebens hat die Schriftstellerin in ihrem Roman berücksichtigt. „Der Kriminalfall ist an die gehäuften Frauenmorde in dieser Zeit angelehnt. Das Drama um Isabeau, ihre Beziehung zu Sade sind aber frei erfunden.“

Wichtig war Cornelia Haller dabei auch, das Leben in der damaligen Zeit authentisch zu beschreiben – den Unterschied zwischen dem Leben auf dem Land, in Lindau, und dem Leben in der Riesenstadt Paris, mit ihren Gegensätzen zwischen Prunk und Armut und ihrer Doppelmoral. „Ich glaube, Marquis de Sade hat zur falschen Zeit am falschen Ort gelebt. Das hätte auch anders laufen können.“

Eine Stunde mit dem Marquis

Nach ihrem eigenen Prozess des Schreibens gefragt, erklärt Cornelia Haller: „Schriftsteller schreiben immer, Tag und Nacht. Ich versuche, mich zu disziplinieren, indem ich seit einiger Zeit ein Büro in der Bürogemeinschaft meines Mannes in Überlingen habe. Das war schwieriger, als unsere beiden Töchter noch zuhause waren.“ Ihre Familie unterstützt sie in ihrem kreativen Schaffen, steht jederzeit als Gesprächspartner bereit. „Mein Mann Andreas hat mich auch auf vielen Reisen begleitet und findet das spannend.“

Was bleibt nach der langen Auseinandersetzung mit einem so außergewöhnlichen Thema? „Ich wünsche mir immer noch, mal eine Stunde mit dem Marquis sprechen zu können, um ihn zu fragen, warum er die Menschen derart schocken musste, was ihn dazu getrieben hat.“