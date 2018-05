Mit dem Maibaum kommt die Sonne

Mit dem Aufstellen des Maibaums ist am Sonntag auch die Sonne zum Fest auf dem Kippenhausener Dorfplatz aufgetaucht. Die Attraktion des Tages waren wieder die Zimmermänner, die mit reiner Muskelkraft und viel Geschick den bunten 20-Meter-Baum vor dem Rathaus aufrichteten.

Nach allen Regeln der Handwerkskunst und in ihrer traditionellen Tracht stellte die Zimmermannsgilde - vertreten durch die Zimmerleute der Zimmerei Haas aus Horgenzell - den Maibaum zum Frühschoppen am 1. Mai feierlich auf. Geschmückt ist der Maibaum auch in diesem, dem 32. Jahr, wieder mit 14 Emailleschildern mit den Symbolen der Handwerkszünfte, die es früher einmal in Kippenhausen gegeben hat.

Initiiert hatte das Maibaumstellen und das anschließende Fest auf dem Dorfplatz damals der frühere, langjährige Ortsvorsteher Max Frank. Mit dem Erlös wurde zunächst die Restauration des Hauses Montfort und die Einrichtung eines Heimatmuseums darin möglich gemacht.

Heute dürfen die Kippenhauser Vereine, die das Fest auf dem Dorfplatz ausrichten, den Gewinn für die eigene Arbeit verwenden. Mit dabei waren wieder die Katzenzunft, die Schalmeien, der Schützenverein Montfort und die Katholische Frauengemeinschaft.

Ortsvorsteher Martin Frank begrüßte die Gäste und stellte in einer kurzen Umfrage fest, dass die am weitesten angereisten Gäste wohl aus Oberstdorf und aus Tübingen zum Maifest nach Kippenhausen gekommen waren. Neben volkstümlicher Musik von den „Hotzenplotzer Musikanten“ gab es unter dem Maibaum auch eine große kulinarische Vielfalt im Angebot der Vereine.

Von Weißwurst und Brezel zum Frühschoppen über Pommes, Steak und Wurst vom Grill bis zu Zander mit Kartoffelsalat war der Mittagstisch und auch noch danach reichlich gedeckt. Die Katholische Frauengemeinschaft sorgte direkt im Anschluss für reichlich Kuchen und Torten zum Kaffee, sodass die Spaziergänger, Fahrradfahrer und sonstigen Gäste bis in den späten Nachmittag verköstigt werden konnten.