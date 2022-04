Mit buntem Programm und optimierter Webseite in den Frühling

Die Tourist-Information Immenstaad startet mit einem bunten Veranstaltungsprogramm in den Osterferien und einer verbesserten Webseite in den Frühling.

Am Dienstag, 19. April, um 16 Uhr entführt das Wangener Puppentheater in die Welt von Kasper, Seppel und seinen Freunden. Die Tickets kosten 4 Euro und gibt es in der Tourist-Information Immenstaad. Am Mittwoch, 20. April, findet um 17 Uhr ein Workshop zum Thema Plastik sparen statt. Die Anmeldung zum Workshop erfolgt in der Tourist-Information Immenstaad, die Kosten betragen 15 Euro. Genüsslich wird es bei der Rundfahrt mit dem Winzer-Express am Freitag, 22. April. Während einer Fahrt durch die Landschaft um Immenstaad werden bei der jeweils passenden Traubensorte insgesamt drei Weine verkostet. Die Teilnahme an der Rundfahrt kostet für Erwachsene mit „Echt Bodensee Card“ 13,50 Euro, die Anmeldung erfolgt in der Tourist-Information Immenstaad.

Auch die Lädine, ein historisch originalgetreu, nachgebauter Lastensegler, nimmt ab dem Ostersonntag die Rundfahrten wieder auf. Ab dem 17. April sticht der Frachtensegler regelmäßig ab dem Landesteg in Immenstaad in See.

Alle Informationen zu den Veranstaltungen, wie zur Anmeldung, den Kosten, der Dauer und dem Treffpunkt gibt es auf der Webseite der Tourist-Information unter www.immenstaad-tourismus.de. In einem umfangreichen Digital-Projekt wurde die Webseite gemeinsam mit der Agentur Land-in-Sicht aus Freiburg von Grund auf erneuert. Dabei wurde das Ziel verfolgt, die Leitthemen übersichtlich darzustellen, damit sich die Webseitbesucher zu jedem Zeitpunkt zurechtfinden.

Mit dem Relaunch der Webseite wurde außerdem die Datenbank mein.toubiz integriert. Mein.toubiz ist die Landeslösung zur Digitalisierung der touristischen Dateninfrastruktur in Baden-Württemberg.