„Mich haben Menschenbilder schon immer fasziniert“

Immenstaad - „Man muss es letztlich einfach ausprobieren“, beschreibt die Künstlerin Claudia Neusch ihre Herangehensweise an die Malerei. Natürlich habe sie Kurse besucht, um sich Techniken anzueignen und natürlich könne man sich einiges über Anatomie aus Büchern aneignen, aber: „Erst, wenn man es macht, weiß man, wie es wird.“

Viele ihrer Werke entstünden aus einer Emotion heraus oder sie male sie zur Darstellung einer solchen, verrät die Tettnangerin. „Sich fühlen wie eine Königin“ sei dabei beispielsweise ein möglicher Bildtitel, wenn die Arbeit mit dem Thema „Stolz“ begonnen habe. Auf den Schildchen neben den Bildern, die hier im gesamten Flur und Treppenhaus des Immenstaader Rathauses hängen, stehen allerdings nur Preise und keine Titel. Dies habe sie diesmal so gestalten wollen, um die Betrachter bei ihrer Interpretation der Werke nicht einzuschränken. „Für mich bedeuten die Bilder etwas Bestimmtes, aber Fremde sehen dann oft etwas ganz anderes in ihnen“, erklärt die Malerin. Das finde sie spannend und wolle darum auch den Spielraum für höchstpersönliche Deutungen lassen oder den Betrachter durch die fehlenden Beschriftungen schon fast dazu herausfordern. Auf die Frage hin, wieso sie hier ausschließlich Menschenbilder zeige und dabei vor allem Gesichter und Gesichtsausschnitte, beginnen ihre Augen zu strahlen: „Ich interessiere mich für Menschen und Menschenbilder haben mich schon immer fasziniert.“ Sie erinnert sich zurück an Exkursionen während ihrer Schulzeit in Galerien und Museen. Da sei sie bei den Porträts hängen geblieben und an zu abstrakten Bildern „einfach nur vorbeigelaufen“. Diese Faszination sei damit deutlich älter als das selbst Kunst schaffen für sie. „Als Kind habe ich zwar viel gemalt – vor allem Gesichter, aber dann habe ich lange nichts gemacht.“ Vor zwölf Jahren habe sie dann mit der Malerei wieder angefangen und schon während des Erlernens der Techniken damit begonnen, ihren eigenen Stil zu suchen und zu finden.

„Anfangs habe ich auch abstrakt gemalt, aber da fehlte mir irgendwie immer etwas“, schildert die Tettnangerin. Schließlich habe sie das Abstrakte mit ihrem alten Interesse an der Darstellung von Menschen so kombiniert, dass sie die Personen auf einem abstrakten Untergrund platziere.

„Sowas kann ich nicht“

Die Proportionen der Figuren und Gesichter müssten dabei außerdem stimmen, auch wenn sie nicht mit Modellen arbeite. Dafür stehe sie oft sehr lange vor dem Spiegel, um herauszufinden, wie etwas richtig sei oder orientiere sich an Werbefotos aus Zeitschriften. „Wenn ich in einer Gruppe arbeite, linse ich auch ab und an zu den anderen Teilnehmern, um etwas abzugleichen“, verrät sie außerdem. Sie abstrahiere zwar gern Menschenbilder, indem sie etwa nur einen ganz kleinen Ausschnitt eines Körpers oder eines Gesichts darstelle, aber: „So einen winzigen Körper mit einem riesigen Kopf malen – sowas kann ich nicht.“ Außerdem zeichne sie vorrangig Frauen. Für ihre geplante nächste Bilderserie, die komplett in Schwarzweiß gehalten sein wird, möchte sie aber vermutlich mehr Männer porträtieren. Man darf also auf etwas Neues gespannt sein.

Neuschs Ausstellung „ Augenblicke “ im Immenstaader Rathaus wird noch bis zum 1. November zu sehen sein. Das Rathaus ist Mo-Fr von 8 bis 12 und Di. von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.