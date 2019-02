MGV Immenstaad bestätigt Jakob Kiefer als Vorsitzenden

In einer harmonischen Generalversammlung hat der Männergesangverein Immenstaad (MGV) im Gasthof Adler seinen Vorsitzenden Jakob Kiefer im Amt bestätigt und neben dem Rückblick auf das vergangene Jahr langjährige Sängerkameraden geehrt.

„Jakob Kiefer ist der, bei dem alle Fäden zusammenlaufen, der Kritik und Lob vertragen muss“, sagte Klaus Siebenhaller, der die Wiederwahl des ersten Vorsitzenden vorstellte und die Entlastung des gesamten Vorstandes leitete.

Dass der MGV auf eine lange Sängertradition zurückblicken kann, zeigte sich, als Jakob Kiefer die Generalversammlung im 155. Jahr des Bestehens des Vereins einberief. Lebende Beispiele für die Singbegeisterung der Sänger waren stellvertretend die Geehrten des Abends, die für 50- und 60-jährige Treue zum Chor im Mittelpunkt standen. „Diese Ehrung soll auf Menschen hinweisen, die nicht nur einem Hobby nachgegangen sind, sondern auch dem Verein treu geblieben sind“, sagte Bernhard Schäuble, Präsident des Bodensee Chorverbandes, bevor er Herbert Rück eine Urkunde für 60 Jahre Treue, Franz Leistler, Horst Stockburger und Hubert Röhrenbach eine Urkunde für jeweils 50 Jahre Treue übergab. Das Singen, die Kameradschaft, das gemeinsame Erleben schöner Stunden aber auch der Trost in der Gemeinschaft in den schweren Stunden des Lebens, zählte Schäuble zu den Gründen, warum die Sänger im Verein blieben. „Singen verbindet nicht nur Menschen, sondern schafft auch Freude und lässt die Sorgen vergessen“, so der Präsident des Bodensee Chorverbandes, der vielen Mitgliedern aus der Seele sprach. Die Jubilare hätten sich durch ihre Treue zum Verein auch für das kulturelle Leben in der Gemeinde engagiert und in der schnelllebigen Zeit geprägt vom Egoismus hätten sie gezeigt, dass diese Konstanz nicht altmodisch oder überholt sei.

Der Männerchor selbst mit aktuell 36 Sängern leistete im vergangenen Jahr 37 Proben und 17 Auftritte und konnte einen neuen Sänger im zweiten Tenor dazu gewinnen.

Schriftführer Klaus Reinke führte in seinem Bericht durch die Aktivitäten des vergangenen Jahres, zählte die traditionellen Auftritte auf, die musikalische Beteiligung am Dorffest in Kippenhausen, das gemeinsame Konzert mit dem Schongauer Bergsteiger Chor und erinnerte an den unvergessenen Ausflug nach Vorarlberg.

Im Ausblick kündigte er für dieses Jahr das beliebte Theater des MGV an, das alle zwei Jahre ein Stück auf die Bühne bringt, jetzt unter der neuen Leitung von Christian Rebstein. Nicht ohne Dank an die Dirigentin Frieda Moor und an Franz-Josef Hardt, dem Vize-Dirigent schloss Reinke seinen Bericht. „Ich bin stolz auf euch“, entgegnete Frieda Moor, die 18 Jahre lang Chorleiterin im MGV ist, und lobte die Sänger für das aktive vergangene Jahr.

Zuspruch und Anerkennung kam auch von Bürgermeister Johannes Henne, der das Bestehen des Vereins mit seiner Bereitschaft, Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen, als ein wichtiges Zeichen in unserer Gesellschaft bezeichnete. Für die 925 Jahr Feier der Gemeinde hoffe er, dass sich der Männerchor musikalisch einbringen wird.