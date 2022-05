Mehrere Einbrüche in Immenstaad

Einbrecher haben sich im Zeitraum zwischen Mittwoch und Sonntag Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in der Hardtstraße in Immenstaad verschafft. Die Unbekannten stiegen über einen Balkon durch ein Fenster in das Gebäude ein. Sie stahlen laut Polizei Schmuck, Bargeld und weitere Wertsachen im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Zudem richteten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro an.

Auch in der Strandbadstraße hatten Unbekannte zwischen Samstag, 21. Mai, und Samstag, 28. Mai, versucht in ein Wohnhaus einzubrechen. Hierbei waren die Täter offenbar gescheitert.

Bereits am 24. Mai berichtete die Polizei über einen ähnlichen Einbruch in ein Anwesen im Wolfgangweg. Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Friedrichshafen führt. Personen, die Hinweise zu den Ereignissen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07541 / 70 10 zu melden.