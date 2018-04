Max Frank macht´s wieder

Die Liebe und Verbundenheit zu seinem VdK-Ortsverband Immenstaad-Hagnau hat Max Frank kürzlich bei der Hauptversammlung im Gasthaus „Adler“ die Entscheidung leichter gemacht, den Verein als Vorsitzender weiterhin anzuführen. Die übrigen Vorstandsmitglieder haben mitgezogen, so dass die Vorstandsfamilie für weitere zwei Jahre zusammenbleibt.

Jahreshauptversammlungen des VdK-Ortsverbandes Immenstaad haben immer etwas Besonderes. Da kommen nicht nur rund ein Viertel der aktuell 232 Mitglieder (18 Neumitglieder konnten aufgenommen werden) zusammen, um Regularien abzuarbeiten, sondern durch die musikalische Begleitung mit den Hersbergmusikanten unter Leitung von Herrn Martin Frank erhält die Versammlung einen familiären, besinnlichen Charakter.

VdK-Ortsverband wird 70

Der Vorsitzende des Ortsverbandes Frank stellte in seinem Jahresbericht das 70-jährige Jubiläum in den Vordergrund. Am 28. Februar 1948 sei in Immenstaad ein Ortsverband des VdK mit dem Ziel gegründet worden, den Opfern und Hinterbliebenen des Krieges beizustehen erinnerte der Vorsitzende. Heute hätte der VdK 1,8 Millionen Mitglieder in Deutschland, davon aktuell 232 in Immenstaad, und sei zu einem modernen Dienstleistungsbetrieb geworden. Der Sozialverband sei für seine Mitglieder Ansprechpartner in allen Bereichen der Rentenversicherung, Kranken- Pflegeversicherung und Schwerbehindertenrecht gegenüber den Sozialgerichten.

Die Säulen des Verbandes stellen die Ehrenamtlichen dar, rund 90 000 im ganzen Land, davon 8000 im Landesverband Württemberg, meinte Frank. Sehr wichtig sei es, dass in den Ortsverbänden, der kleinsten Institution des VdK, Ehrenamtliche einen Hort der Geborgenheit und des Wohlfühlens schaffen würden Schriftführerin Anneliese Mauch wusste von vielen geselligen Aktivitäten zu berichten. Höhepunkt sei dabei die Herbstausfahrt nach Obersdorf gewesen. Die Belange sozial benachteiligter Menschen ernst zu nehmen, sie mit rechtlicher Beratung zu unterstützen, dafür stehe der Sozialverband mit seinen Rechtsreferenten, meinte Bürgermeister Johannes Henne in seinen Grußworten.

In den Ortsverbänden werde „Inklusion gelebt“, fügte er an. Die Belange des VdK seien im Immenstaader Rathaus schon immer ernst genommen worden und deshalb versprach der Bürgermeister, an den Themen dran zu bleiben, wobei gerade die Barrierefreiheit in Zukunft sehr „im Focus“ stehe.

Bei den Wahlen hat sich ergeben, dass das altbewährte Team weitermacht. Einstimmig wiedergewählt wurden: Vorsitzender Max Frank zum Vorsitzenden, Herbert Brüssow zum Stellvertreter, Schriftführerin bleibt Anneliese Mauch, genauso wie Waltraut Frank Kassiererin und Frauenvertreterin, und auch Josef Ritter wurde zum Beisitzer wiedergewählt.