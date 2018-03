Marmorne Chaiselongue als Kunstobjekt

Eine Reihe von Zufällen hat dazu geführt, dass Peter Draenert, eigentlich promovierter Germanist, 1968 die Möbelmanufaktur Draenert gründete. Der visionäre Gründer ist 2005 verstorben, doch sein Sohn Patric, promovierter Betriebswirt, hat die Marke Draenert mit so glücklicher Hand weitergeführt, dass das florierende Familienunternehmen in Immenstaad in diesem Jahr sein 50. Jubiläum feiern kann.

Der Auftritt bei der Internationalen Kölner Möbelmesse im Januar war der Auftakt zum Jubiläumsjahr. Im April folgt die Mailänder Möbelmesse, die größte und wichtigste weltweit. Im Herbst wird es in Immenstaad einen Tag der offenen Tür und zuletzt eine Hausmesse für die Handelspartner geben. Noch das ganze Jahr über können Besucher in der Draenert Orangerie in Immenstaad Geschichte und Gegenwart der Manufaktur erleben. Wandtafeln und Originale zeigen legendäre Unikate wie den handgefertigten Frankfurter Schrank, der im Londoner Victoria&Albert-Museum gezeigt wird, oder Ron Arads Edelstahlsofa EUROPA, das im MoMA steht, daneben gibt es Möbel aus der aktuellen Kollektion.

Die fünfzig Jahre sollen nicht nur ein Anlass zum Blick zurück sein. Daher hat Patric Draenert als Highlight fürs Jubiläumsjahr die „Art Edition“ von limitierten Museumsstücken namhafter Architekten und Designer mit einem ungewöhnlichen Kunstmöbel fortgeführt, das genau die Kernkompetenz des Hauses demonstriert: den künstlerischen Umgang mit Stein – schließlich stehen im Natursteinpark in Immenstaad permanent über 180 Steinsorten aus der ganzen Welt, aus denen Kunden ihr ganz persönliches Stück auswählen können. Von Stararchitekt Hadi Teherani, der die Kranhäuser in Köln, die tanzenden Türme in Hamburg und die Zayed University in Abu Dhabi geschaffen hat, stammt das Design für den „Marble Wing“, eine aus einem einzigen Marmorblock gearbeitete Chaiselongue mit seidenweich geschliffener Sitzschale und massivem Sockel, der noch den „rauen Fels“ erkennen lässt. Fließende Linien geben dem Stein eine faszinierende Leichtigkeit. Schon jetzt habe das Sammlerstück in der Fachwelt für Aufsehen gesorgt.

10 000 Stühle aus Immenstaad

Doch solche Verbindungen von Kunst und Architektur seien eine Gratwanderung, ein reizvolles, aber kostspieliges Extra neben dem Normalbetrieb, der die Marktpolitik beobachten muss. Patric Draenert hat seit seinem Einstieg behutsam die Firmenstruktur geändert, die Produktion modernisiert und ein gutes Zuliefernetz aufgebaut. Wichtig ist ihm, dass Draenert heute modern strukturiert, aber nach wie vor eine Manufaktur ist: „Unser Alleinstellungsmerkmal ist die perfekte Handwerkskunst in Kombination mit einmaligen, patentierten Techniken.“

Nach einem Ausflug in die Schweiz, wo Draenert am Standort einer insolventen Firma die Draenert Swiss AG gründete, die das Stuhlprogramm fertigte, hat er 2012 in Immenstaad eine neue Produktionshalle gebaut und die Stuhlproduktion wieder zurückgeholt – zu nachteilig waren Logistikfragen, Lohnniveau, Zölle und die Abhängigkeit vom Wechselkurs. 10 000 Stühle sind 2017 in Immenstaad produziert worden, das Stuhlsegment runde heute die Möbelkollektion ab und mache bereits gleich viel Umsatz wie die Esstische. Wichtig für das Überleben in Krisenzeiten der Möbelbranche sei die forcierte Internationalisierung gewesen – Draenert liefert heute in fünfzig Länder der Welt. Das Kerngeschäft laufe in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Beneluxländern, darüber hinaus seien Amerika und Russland ein starker Markt, seit rund zehn Jahren gebe es auch in Asien eine positive Entwicklung. Die Mailänder Möbelmesse habe wesentlich dazu beigetragen: Acht Jahre sei er auf der Warteliste gestanden, bis der italienische Möbelverband der Teilnahme zugestimmt hat – inzwischen sei er im zwölften Jahr dabei. Interessante Projektaufträge kämen auch vermehrt aus dem Objektbereich, beispielsweise von Hotels, für die Draenert von der Möblierung der Lobby bis zum Konferenztisch ein passendes Ambiente schaffen kann. Ein Riesenvorteil sei die Flexibilität einer Manufaktur, die Einzelwünsche erfüllen kann, ob in Stein, Glas, Holz, Metall, Leder oder Stoff.