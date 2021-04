Lkw fährt auf: Totalschaden

Ein 26-jähriger Lkw-Fahrer ist am Montag gegen 18 Uhr auf der B 31 bei Immenstaad auf eine Sattelzugmaschine eines 38-Jährigen aufgefahren. Der Vordermann wollte auf ein Tankstellengelände fahren und bremste, was der 26-Jährige laut Polizei zu spät erkannte.

An dem Lastwagen des vorausfahrenden entstand nur geringer Schaden. Am Lkw des Unfallverursachers hingegen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 40 000 Euro. Der Lkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Die Immenstaader Feuerwehr wurde hinzugerufen und beseitigte auslaufende Betriebsflüssigkeiten. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden.