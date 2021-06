Lkw beschädigt in der Lehmgrube ein Auto

Ein Volvo ist am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in der Lehmgrube, bei der Zufahrt zur Deponie, von einem rangierenden Lastwagen-Auflieger erfasst worden. Durch die Kollision entstand laut Polizeibericht wirtschaftlicher Totalschaden an dem Auto.

Die 26-jährige Autofahrerin, die aus der Ferne dabei zusehen musste, wie ihr Wagen beschädigt wurde, hatte noch vergeblich versucht, den 51-jährigen Lkw-Fahrer zu warnen. Während am Auflieger kein Schaden entstand, wird der Schaden am Auto auf rund 5000 Euro beziffert.